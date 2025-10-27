Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG Crime: पटवारियों ने सजाई थी जुए की महफिल, कार सहित 20 लाख रुपए का सामान जब्त

CG Crime: मकान में दर्जन भर पुलिसकर्मी के साथ छापा मारा। जैसे दरवाजा खुला पुलिस भी देखकर दंग रह गई। मौके पर पैसा, ताश की पत्ती सहित सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Oct 27, 2025

CG Crime: पटवारियों ने सजाई थी जुए की महफिल, कार सहित 20 लाख रुपए का सामान जब्त

CG Crime: जांजगीर-चांपा जिले के कोतवाली पुलिस ने दिवाली के पांच दिन बाद एक हाईप्रोफाइल जुआ फड़ का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जिस जुआ फड़ पर छापा मारा, वहां आधा दर्जन पटवारी सहित 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास नकदी 40 हजार 200 , मोबाइल, कार सहित 20 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। इस बड़ी कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। क्योंकि कलेक्टर ने भी इन पर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस के अनुसार कोतवाली पुलिस को शनिवार की देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के रमन नगर में हाईप्रोफाइल जुआ की महफिल सजी हुई है। कोतवाली पुलिस ने इसकी जानकारी एसपी को दी। एसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कोतवाली प्लान बनाकर रमन नगर स्थित रवि राठौर के मकान में दर्जन भर पुलिसकर्मी के साथ छापा मारा। जैसे दरवाजा खुला पुलिस भी देखकर दंग रह गई। मौके पर पैसा, ताश की पत्ती सहित सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस ने वीडियो बनाना शुरू की तो सभी पटवारी दुबकते नजर आए। साथ ही पुलिस से कार्रवाई नहीं करने की बात कहते रहे।

किसी भी जुआरियों को भागने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि बंद कमरे में जुए की महफिल सजी हुई थी। बताया जा रहा है कि इस हाईप्रोफाइल जुआ में 6 पटवारी में एक पटवारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सहित 8 लोग शामिल थे। साथ ही एक पटवारी का निजी ऑपरेटर भी शामिल है। जुआ फड़ से नकदी 40 हजार रुपए और 52 पत्ती ताश की गड्डी, 6 मोबाइल, 2 कार, 2 स्कूटी सहित कुल 20 लाख का सामान बरामद किया गया। साथ ही जुआ एक्ट के तहत सभी 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Updated on:

27 Oct 2025 03:10 pm

Published on:

27 Oct 2025 03:06 pm

