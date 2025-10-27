CG Crime: पटवारियों ने सजाई थी जुए की महफिल, कार सहित 20 लाख रुपए का सामान जब्त

पुलिस के अनुसार कोतवाली पुलिस को शनिवार की देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के रमन नगर में हाईप्रोफाइल जुआ की महफिल सजी हुई है। कोतवाली पुलिस ने इसकी जानकारी एसपी को दी। एसपी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कोतवाली प्लान बनाकर रमन नगर स्थित रवि राठौर के मकान में दर्जन भर पुलिसकर्मी के साथ छापा मारा। जैसे दरवाजा खुला पुलिस भी देखकर दंग रह गई। मौके पर पैसा, ताश की पत्ती सहित सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस ने वीडियो बनाना शुरू की तो सभी पटवारी दुबकते नजर आए। साथ ही पुलिस से कार्रवाई नहीं करने की बात कहते रहे।