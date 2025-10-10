इस महीने दिन में 6 से 8 घंटे तक बंद रहेगी बिजली! मेंटनेंस को लेकर जारी हुई सूचना

11 केव्ही में 10 अक्टूबर को विवेकानंद मार्ग, राधाकृष्ण मंदिर, टेलीफोन एक्सचेंज व संबंधित क्षेत्र, 11 को एसपी बंगला, सीईओ जिपं पंचायत, दीप्ति विहार, आर्या इनक्लेव व आसपास क्षेत्र, 12 को कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, जिपं पंचायत ऑफिस सहित आसपास क्षेत्र, 13 को खडफ़ड़ी पारा, सिटी कोतवाली, केरा रोड व आसपास क्षेत्र, 14 को नहरिया बाबा रोड, बीडी महंत उपनगर व संबंधित क्षेत्र, 15 को सावित्री राइस, श्रीराम राइस मिल व संबंधित क्षेत्र, 16 को नैला भाठापारा, दर्री पारा, नैला चौकी, सरखो रोड व संबंधित क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा 14 व 15 अक्टूबर को 33 केवी फीडर में एटी उपभोक्ता श्याम एग्रो, विष्णु प्रिया व संबंधित क्षेत्र तथा एचटी उपभोक्ता महालक्ष्मी राइस मिल व संबंधित क्षेत्र का मेंटनेंस किया जाएगा।