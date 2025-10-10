Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

इस महीने दिन में 6 से 8 घंटे तक बंद रहेगी बिजली! मेंटनेंस को लेकर जारी हुई सूचना

CG Electricity: बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ने वाली है। महंगाई के बाद अब मेंटनेंस के नाम पर बिजली बंद करने को लेकर सूचना जारी हुआ है..

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Chandu Nirmalkar

Oct 10, 2025

CG Electricity bill

6 से 8 घंटे तक बंद रहेगी बिजली, मेंटनेंस को लेकर जारी हुई सूचना ( पत्रिका फाइल फोटो)

CG Electricity: दीपावली में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए बिजली विभाग द्वारा मेंटनेंस शुरू कर दी है। इसके लिए शहर के अलग-अलग मोहल्ले में 3-7 घंटे तक बिजली गुलकर मेंटनेंस किया जा रहा है। ( CG News ) 16 अक्टूबर तक शहर में सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक बिजली गुल रहेगी। इसलिए शहरवासी अपना इनवर्टर, जनरेटर को तैयार रखें, क्योंकि 6 घंटे तक बिजली गुलकर मेंटनेंस किया जाएगा। ताकि शहर में दीपावली में बिजली संबंधी कोई समस्या न आए।

CG Electricity: ताकि दिवाली में न आए कोई परेशानी

दीपावली पर्व के पहले शहरी क्षेत्र में पर्व के दौरान आपूर्ति बाधित न हो, इसकी तैयारी के साथ मेंटनेंस शुरू कर दी गई है। गुरुवार को पुराना सिंचाई कॉलोनी, आर्या इनक्लेव, आईबी रेस्ट हाऊस व आसपास क्षेत्र में मेंटनेंस किया गया। 16 अक्टूबर तक बिजली विभाग द्वारा बिजली बंद कर मेंटेनेंस का काम कराया जाएगा। जिसमें पेड़ों की छंटाई, नए स्विच सहित अन्य सामान लगाए जाएगा। इसके साथ ही जरूरत मुताबिक तार खींचे भी लाएंगे।

दिवाली के दो दिन पहले तक रहेगा जारी

मेंटेनेंस का काम लगातार दिवाली के दो दिन पहले तक जारी रहेगा। इसके बाद टेस्टिंग की जाएगी और खराबी पाए जाने पर दुरूस्त किया जाएगा। दीपावली पर्व के दौरान उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा उपलब्ध कराने विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बिजली की खपत दीपावली के दौरान बिजली की खपत 5 मेगावाट और बढ़ जाती है। इससे लोड शेडिंग जैसी स्थिति रहती है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली गुल की समस्या से दो चार होना पड़ता है।

बिजली उपभोक्ता रखें सावधानी

शहर में मेंटनेंस कार्य के दौरान शहर के अलग-अलग क्षेत्रों के समूह में कटौती होगी। उपभोक्ताओं को चाहिए कि जब मेंटनेंस हो रहा है, अपने मीटर के बाद मुय स्विच बोर्ड बंद कर दें, ताकी जब फिर से लाइन चालू हो तो अचानक घर के विद्युत उपकरणों पर लोड न पड़े और फाल्ट होने की समस्या से बचा जा सकें।

कब कहां रहेगी बिजली गुल

11 केव्ही में 10 अक्टूबर को विवेकानंद मार्ग, राधाकृष्ण मंदिर, टेलीफोन एक्सचेंज व संबंधित क्षेत्र, 11 को एसपी बंगला, सीईओ जिपं पंचायत, दीप्ति विहार, आर्या इनक्लेव व आसपास क्षेत्र, 12 को कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, जिपं पंचायत ऑफिस सहित आसपास क्षेत्र, 13 को खडफ़ड़ी पारा, सिटी कोतवाली, केरा रोड व आसपास क्षेत्र, 14 को नहरिया बाबा रोड, बीडी महंत उपनगर व संबंधित क्षेत्र, 15 को सावित्री राइस, श्रीराम राइस मिल व संबंधित क्षेत्र, 16 को नैला भाठापारा, दर्री पारा, नैला चौकी, सरखो रोड व संबंधित क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा 14 व 15 अक्टूबर को 33 केवी फीडर में एटी उपभोक्ता श्याम एग्रो, विष्णु प्रिया व संबंधित क्षेत्र तथा एचटी उपभोक्ता महालक्ष्मी राइस मिल व संबंधित क्षेत्र का मेंटनेंस किया जाएगा।

नैला-जांजगीर जोन सीएसईबी जेई सौरभ कश्यप ने बताया कि 16 अक्टूबर तक शहर में दीपावली पूर्व मेंटनेंस का काम किया जाएगा। इस दौरान पेड़ों की कटाई सहित पुराने जंफर व अन्य पाट्र्स बदले जाएंगे। समय पर काम पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मेंटनेंस अनुसार समय के पहले भी बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 05:49 pm

Published on:

10 Oct 2025 05:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / इस महीने दिन में 6 से 8 घंटे तक बंद रहेगी बिजली! मेंटनेंस को लेकर जारी हुई सूचना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में गड़बड़ी, पंचायत सचिव पर 6 लाख की वित्तीय अनियमितता का आरोप, जानें मामला

फर्जी (Photo Source-patrika)
जांजगीर चंपा

दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते तालाब में डूबा डेढ़ साल का मासूम, गांव में पसरा मातम

बच्चे की मौत (पत्रिका फाइल फोटो)
जांजगीर चंपा

CG News: घोटाले के आरोपी जैजैपुर विधायक भूमिगत, 42 लाख 78 हजार का गबन करने का आरोप

Chhattisgarh congress
जांजगीर चंपा

RKM पावर प्लांट हादसा: कलेक्टर ने 8 बिंदुओं में मांगी जांच रिपोर्ट, लिफ्ट गिरने से चार मजदूरों की हुई मौत

RKM पावर प्लांट में बड़ा हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

हसदेव नदी में बही युवती की पांचवें दिन 20 किलोमीटर दूर मिली लाश, पिकनिक मनाने गए 3 लोग बह गए थे

मौत (फोटो सोर्स : Whatsapp )
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.