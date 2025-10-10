इस महीने दिन में 6 से 8 घंटे तक बंद रहेगी बिजली! मेंटनेंस को लेकर जारी हुई सूचना

6 से 8 घंटे तक बंद रहेगी बिजली, मेंटनेंस को लेकर जारी हुई सूचना ( पत्रिका फाइल फोटो)
CG Electricity: दीपावली में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए बिजली विभाग द्वारा मेंटनेंस शुरू कर दी है। इसके लिए शहर के अलग-अलग मोहल्ले में 3-7 घंटे तक बिजली गुलकर मेंटनेंस किया जा रहा है। ( CG News ) 16 अक्टूबर तक शहर में सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक बिजली गुल रहेगी। इसलिए शहरवासी अपना इनवर्टर, जनरेटर को तैयार रखें, क्योंकि 6 घंटे तक बिजली गुलकर मेंटनेंस किया जाएगा। ताकि शहर में दीपावली में बिजली संबंधी कोई समस्या न आए।
दीपावली पर्व के पहले शहरी क्षेत्र में पर्व के दौरान आपूर्ति बाधित न हो, इसकी तैयारी के साथ मेंटनेंस शुरू कर दी गई है। गुरुवार को पुराना सिंचाई कॉलोनी, आर्या इनक्लेव, आईबी रेस्ट हाऊस व आसपास क्षेत्र में मेंटनेंस किया गया। 16 अक्टूबर तक बिजली विभाग द्वारा बिजली बंद कर मेंटेनेंस का काम कराया जाएगा। जिसमें पेड़ों की छंटाई, नए स्विच सहित अन्य सामान लगाए जाएगा। इसके साथ ही जरूरत मुताबिक तार खींचे भी लाएंगे।
मेंटेनेंस का काम लगातार दिवाली के दो दिन पहले तक जारी रहेगा। इसके बाद टेस्टिंग की जाएगी और खराबी पाए जाने पर दुरूस्त किया जाएगा। दीपावली पर्व के दौरान उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा उपलब्ध कराने विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बिजली की खपत दीपावली के दौरान बिजली की खपत 5 मेगावाट और बढ़ जाती है। इससे लोड शेडिंग जैसी स्थिति रहती है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली गुल की समस्या से दो चार होना पड़ता है।
शहर में मेंटनेंस कार्य के दौरान शहर के अलग-अलग क्षेत्रों के समूह में कटौती होगी। उपभोक्ताओं को चाहिए कि जब मेंटनेंस हो रहा है, अपने मीटर के बाद मुय स्विच बोर्ड बंद कर दें, ताकी जब फिर से लाइन चालू हो तो अचानक घर के विद्युत उपकरणों पर लोड न पड़े और फाल्ट होने की समस्या से बचा जा सकें।
11 केव्ही में 10 अक्टूबर को विवेकानंद मार्ग, राधाकृष्ण मंदिर, टेलीफोन एक्सचेंज व संबंधित क्षेत्र, 11 को एसपी बंगला, सीईओ जिपं पंचायत, दीप्ति विहार, आर्या इनक्लेव व आसपास क्षेत्र, 12 को कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, जिपं पंचायत ऑफिस सहित आसपास क्षेत्र, 13 को खडफ़ड़ी पारा, सिटी कोतवाली, केरा रोड व आसपास क्षेत्र, 14 को नहरिया बाबा रोड, बीडी महंत उपनगर व संबंधित क्षेत्र, 15 को सावित्री राइस, श्रीराम राइस मिल व संबंधित क्षेत्र, 16 को नैला भाठापारा, दर्री पारा, नैला चौकी, सरखो रोड व संबंधित क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा 14 व 15 अक्टूबर को 33 केवी फीडर में एटी उपभोक्ता श्याम एग्रो, विष्णु प्रिया व संबंधित क्षेत्र तथा एचटी उपभोक्ता महालक्ष्मी राइस मिल व संबंधित क्षेत्र का मेंटनेंस किया जाएगा।
नैला-जांजगीर जोन सीएसईबी जेई सौरभ कश्यप ने बताया कि 16 अक्टूबर तक शहर में दीपावली पूर्व मेंटनेंस का काम किया जाएगा। इस दौरान पेड़ों की कटाई सहित पुराने जंफर व अन्य पाट्र्स बदले जाएंगे। समय पर काम पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मेंटनेंस अनुसार समय के पहले भी बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी।
