जांजगीर चंपा

नशे में रेलवे फाटक बंद कर सोता रहा गेटमैन, जगाने पर बोला- आज दशहरा है… 45 मिनट तक नहीं गुजरी कोई ट्रेन

Janjgir Champa News: जांजगीर-चांपा जिले में शुक्रवार रात करीब 10.20 बजे नैला रेलवे फाटक पर बड़ी लापरवाही सामने आई। फाटक का गेटमैन शराब के नशे में टुन्न होकर फाटक बंदकर सो गया।

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

image

संजय राठौर

Oct 05, 2025

नशे में रेलवे फाटक बंद कर सोता रहा गेटमैन (फोटो सोर्स-- पत्रिका)

नशे में रेलवे फाटक बंद कर सोता रहा गेटमैन (फोटो सोर्स-- पत्रिका)

CG News: जांजगीर-चांपा जिले में शुक्रवार रात करीब 10.20 बजे नैला रेलवे फाटक पर बड़ी लापरवाही सामने आई। फाटक का गेटमैन शराब के नशे में टुन्न होकर फाटक बंदकर सो गया। नतीजा यह हुआ कि करीब 45 मिनट तक न फाटक खुला और न ही कोई ट्रेन गुज़री। इंतजार कर रहे लोगों ने जब हल्ला मचाया तो कुछ लोग गेटमैन के कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खुलवाने पर वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। लोगों ने पूछा कि फाटक क्यों नहीं खोल रहे? पहले तो गेटमैन नशे में होने की बात से मुकर, लेकिन बार-बार पूछने पर बोला- ‘आज दशहरा है।’

इस दौरान ट्रैफिक आरक्षक मौके पर मौजूद था और जाम में फंसे वाहनों की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा था। घटना की सूचना लोगों ने स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर ने बताया कि गेटमैन को फाटक खोलने की तीन बार सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन उसने अनदेखी की।

हिरासत में गेटमैन

नैला-जांजगीर के स्टेशन मास्टर ने इस घटना की जानकारी आरपीएफ चांपा को दी। सूचना मिलते ही देर रात आरपीएफ की टीम नैला रेलवे फाटक पहुंची और पोर्टर संतोष कुमार को हिरासत में ले लिया। इधर बिलासपुर के पीआरओ को भी मामले की सूचना दी गई। पीआरओ ने बताया कि चूंकि शनिवार की छुट्टी है, इसलिए कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। सोमवार को ही कार्रवाई की स्थिति साफ हो सकेगी।

मामले की सूचना मिलते ही इस बात की जानकारी आरपीएफ को दी गई थी। आरपीएफ ने उक्त कर्मचारी को तत्काल अपने सुपुर्द में लेकर रिपोर्ट बनाई है। इस बीच शनिवार-रविवार छुट्टी होने की वजह से उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई स्पष्ट नहीं हो पाया है। -अंबिकेश साहू, पीआरओ बिलासपुर

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / नशे में रेलवे फाटक बंद कर सोता रहा गेटमैन, जगाने पर बोला- आज दशहरा है… 45 मिनट तक नहीं गुजरी कोई ट्रेन

