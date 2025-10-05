नशे में रेलवे फाटक बंद कर सोता रहा गेटमैन, जगाने पर बोला- आज दशहरा है… 45 मिनट तक नहीं गुजरी कोई ट्रेन

CG News: जांजगीर-चांपा जिले में शुक्रवार रात करीब 10.20 बजे नैला रेलवे फाटक पर बड़ी लापरवाही सामने आई। फाटक का गेटमैन शराब के नशे में टुन्न होकर फाटक बंदकर सो गया। नतीजा यह हुआ कि करीब 45 मिनट तक न फाटक खुला और न ही कोई ट्रेन गुज़री। इंतजार कर रहे लोगों ने जब हल्ला मचाया तो कुछ लोग गेटमैन के कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खुलवाने पर वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। लोगों ने पूछा कि फाटक क्यों नहीं खोल रहे? पहले तो गेटमैन नशे में होने की बात से मुकर, लेकिन बार-बार पूछने पर बोला- ‘आज दशहरा है।’