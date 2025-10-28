1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य… पुलिसवालों को भी करना होगा नियमों का पालन, जारी हुआ आदेश

CG News: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला पुलिस द्वारा अच्छी पहल की जा रही है। इसके तहत 1 नवंबर से आम हो या खास सभी के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा। पहले पुलिसकर्मियों पर हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 4 दिन का समय दिया गया है। ( CG News) चार दिन तक हेलमेट खरीद सकते हैं। इसके बाद 10 नवंबर से आम लोगों पर कार्रवाई होगी। इसके पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ज्ञात हो कि जिले में सड़क दुर्घटना के पांच प्रमुख कारणों बिना हेलमेट, तीन सवारी, तेज गति, मोबाइल फोन पर बात और शराब सेवन कर वाहन चलाने पर फोकस करते हुए जागरूक किया जाएगा।