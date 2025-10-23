CG News: पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर 6 लोगों ने की हत्या, 2 नाबालिग सहित 6 गिरफ्तार

आरोपियों में रोशन दास मानिकपुरी उर्फ पोटरो पिता संतोष दास मानिकपुरी निवासी कोटमीसोनार, शिवांश पाण्डेय उर्फ शिवा पिता स्व. गुलाब पाण्डेय निवासी हटरी चौक कोटमीसोनार, चंद्रहास पाण्डेय उर्फ लक्की पिता रामनाथ पाण्डेय निवासी सोनार पारा कोटमीसोनार हाल मुकाम कोरबा, रामकृष्ण पाठक उर्फ सौरभ पाठक पिता स्व. विजय पाठक निवासी हटरी चौक कोटमीसोनार हाल मुकाम मोहरा थाना बांगो जिला कोरबा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में शामिल 2 नाबालिग को किशोर न्यायालय पेश किया गया।