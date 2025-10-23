Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG News: पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर 6 लोगों ने की हत्या, 2 नाबालिग सहित 6 गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पंचायत चुनाव के समय हुए विवाद को लेकर 6 लोगों ने घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर अधेड़ को मौत के घाट उतार दिया। दिवाली की रात हुई वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला का खुलासा करते हुए 6 आरोपी को [&hellip;]

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Oct 23, 2025

CG News: पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर 6 लोगों ने की हत्या, 2 नाबालिग सहित 6 गिरफ्तार(photo-patrika)

CG News: पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर 6 लोगों ने की हत्या, 2 नाबालिग सहित 6 गिरफ्तार(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पंचायत चुनाव के समय हुए विवाद को लेकर 6 लोगों ने घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर अधेड़ को मौत के घाट उतार दिया। दिवाली की रात हुई वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला का खुलासा करते हुए 6 आरोपी को गिरतार कर लिया है। इसमें दो नाबालिग शामिल हैं।

CG News: दो नाबालिग सहित 6 आरोपी को किया गिरतार

पुलिस के अनुसार, 21 अक्टूबर को सुबह लगभग 8 बजे थाना अकलतरा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम कोटमीसोनार में बालमुकुंद सोनी का अज्ञात व्यक्यिों ने हत्या कर दी है। सूचना पर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना अकलतरा पुलिस ने घटना स्थल पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया।

प्रकरण की जांच विवेचना दौरान शव का पीएम कराया गया, जिसमें शॉर्ट पीएम रिपोर्ट पर धारदार हथियार से हत्या करना पाया गया। इस पर पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसी टीवी फुटेज खंगाले और जिसमें कुछ लोग मृतक के घर के आसपास नजर आ रहे थे। इस पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या का खुलासा हुआ।

पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर 6 लोगों ने कर दी हत्या

आरोपियों ने बताया कि पंचायत चुनाव के समय बालमुकुंद सोनी से उनका विवाद हुआ था। बालमुकुंद के साथ मारपीट किए थे, परन्तु बालमुकुंद ने थाने में रिपोर्ट नहीं कराई थी। पुरानी रंजिश को लेकर 3-4 दिन पूर्व भी बालमुकुंद का विवाद हुआ था, उस समय बालमुकुंद रोशन व सौरभ पाठक का नाम लेकर गाली-गलौच किया था, उस दिन रोशन दास, सौरभ पाठक का बालमुकुंद से विवाद हुआ था।

जिस पर 20 अक्टूबर को रात लगभग 11 से 12 बजे आरोपियों के द्वारा कोटमी तालाब के पास हत्या की प्लानिंग बनाई थी और घटना को अंजाम दिया। मामले में आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त बटनदार चाकू, घटना में उपयोग 2 मोटर सायकल को जप्त किया गया है।

आरोपियों में ये शामिल

आरोपियों में रोशन दास मानिकपुरी उर्फ पोटरो पिता संतोष दास मानिकपुरी निवासी कोटमीसोनार, शिवांश पाण्डेय उर्फ शिवा पिता स्व. गुलाब पाण्डेय निवासी हटरी चौक कोटमीसोनार, चंद्रहास पाण्डेय उर्फ लक्की पिता रामनाथ पाण्डेय निवासी सोनार पारा कोटमीसोनार हाल मुकाम कोरबा, रामकृष्ण पाठक उर्फ सौरभ पाठक पिता स्व. विजय पाठक निवासी हटरी चौक कोटमीसोनार हाल मुकाम मोहरा थाना बांगो जिला कोरबा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में शामिल 2 नाबालिग को किशोर न्यायालय पेश किया गया।

Updated on:

23 Oct 2025 04:32 pm

Published on:

23 Oct 2025 04:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर 6 लोगों ने की हत्या, 2 नाबालिग सहित 6 गिरफ्तार

