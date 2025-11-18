CG News: 25 माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 1 करोड़ 88 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है। उसमें पैसा लगाओगे तो 25 माह में ढाई गुना रकम ब्याज सहित डबल वापस हो जाएगा। साथ ही इसमें पैसा लगाने बार-बार जिद करने पर प्रार्थी द्वारा 30 नवंबर 2023 से 25 अगस्त 2024 तक कुल 1 करोड़ 88 लाख रुपए जमा किया गया। इसके बाद डबल पैसा मांगने पर लगाकार घुमाता रहा।