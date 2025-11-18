CG News: 25 माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 1 करोड़ 88 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में जमीन खरीदी बिक्री एवं शेयर मार्केट में रकम डबल करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जा रही है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी राजेश साहू निवासी बिलारी शिवरीनारायण द्वारा 14 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भूपेंद्र साहू निवासी बिलारी द्वारा दो-ढाई साल पहले वर्ष 2023 में बताया कि जमीन की खरीदी बिक्री काम चालू किया हूं। उनका बेटा हिरेन्द्र शेयर मार्केट में काम कर रहा है।
इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है। उसमें पैसा लगाओगे तो 25 माह में ढाई गुना रकम ब्याज सहित डबल वापस हो जाएगा। साथ ही इसमें पैसा लगाने बार-बार जिद करने पर प्रार्थी द्वारा 30 नवंबर 2023 से 25 अगस्त 2024 तक कुल 1 करोड़ 88 लाख रुपए जमा किया गया। इसके बाद डबल पैसा मांगने पर लगाकार घुमाता रहा।
1.88 करोड़ को ही वापस मांगने पर आज कल करने लगा। अब फोन उठाना ही बंद कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी भूपेंद्र कुमार साहू एवं हिरेंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ धारा 318 (4) 3 (5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
