CG News: छत्तीसगढ़ सरकार की देशी शराब भी निकली मिसब्रांड, पीने वाले हो जाए सावधान नहीं तो होगा नुकसान

ऐसे में मिलावटखोरी नहीं रोका जा रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ फेल होने की स्थिति में आम लोगों के पेट में चला जाता है। इससे खराब सामाग्री को बाजार में बिकने से रोका नहीं जा सका है। अब तक रक्षाबंधन में लिए गए नमूने की जांच रिपोर्ट तक नहीं आ पाई है। विडंबना यह है कि जिस शराब को हम खराब मानते हैं वह शराब भी सरकार द्वारा और घटिया स्तर की बेची जा रही है। जिस शराब की जांच की गई उसमें माईक्रो पार्टिकल मिला है। जो सेहत के लिए जानलेवा है। रायपुर स्थित लैब में इस बात का खुलासा हुआ है।