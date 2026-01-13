13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

धोखेबाज निकाला कांग्रेस का ये विधायक! किसान के चेक पर फर्जी साइन कर निकाल लिए 42 लाख रुपए

Congress MLA arrested: 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज जाने के बाद पुलिस के अलावा विपक्ष ने भी इनकी पुरानी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है...

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Chandu Nirmalkar

Jan 13, 2026

Congress mla Baleshwar sahu

धोखेबाज निकाला कांग्रेस का ये विधायक! किसान के चेक पर फर्जी साइन कर निकाल लिए 42 लाख रुपए

Congress MLA arrested: जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज जाने के बाद पुलिस के अलावा विपक्ष ने भी इनकी पुरानी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने निर्धारित तिथि तक पुलिस को उन्हें गिरफ्तार न करने की छूट दी थी, उसके दूसरे दिन ही सुनियोजित तरीके से गिरफ्तार कर कोर्ट में दो पेटियों में भरी केस डायरी के साथ चालान पेश कर विधायक को जेल का रास्ता दिखा दिया गया।

Congress MLA arrested: पत्नी के नाम से निकाला 42 लाख रुपए

उनकी गिरफ्तारी की मजबूत कड़ी यह है कि विधायक ने किसान रामकुमार शर्मा से जब अच्छे संबंध थे तो उनसे ब्लैंक चेक लेकर अपने व अपनी पत्नी के नाम से बैंक से 42 लाख रुपए निकाल लिया था। इसके कारण धारा 406 (बैंक से संबंधित कूटरचना) के केस में न केवल उन्हें जमानत की राह में मुश्किलें पैदा कर दी बल्कि, आग में घी डालने का काम कर दिया। आखिरकार वे चारों ओर से घिर गए और कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

जानिए क्या है पूरा मामला ?

2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। वहीं गौतम राठौर उस समय विक्रेता के पद पर काम कर रहा था। दोनों ने मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने का झांसा देकर ब्लैंक चेक भी ले लिए। साथ ही एचडीएफसी बैंक में दो नए खाते भी खुलवाए। इन चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर, दोनों ने धीरे-धीरे मिलाकर 42 लाख 78 हजार रुपए किसान के खातों से निकाल लिए। 15 जनवरी 2015 को पहली बार 51 हजार रुपए की निकासी की गई थी।

पत्नी के खाते में जमा करवाए 7.5 लाख रुपए

किसान राजकुमार शर्मा ने बताया कि इसके बाद रकम धीरे-धीरे बढ़ती गई। बालेश्वर साहू ने अपनी पत्नी आशा साहू के खाते में भी 7.5 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। 2020 में एचडीएफसी बैंक चांपा से किसान के पास कॉल आया कि क्या उसने बालेश्वर साहू को पैसे निकालने की अनुमति दी है। यह सुनकर किसान के होश उड़ गए। बैंक जाकर डिटेल निकाला। इसके बाद बालेश्वर साहू के पास पहुंचा। उस समय बालेश्वर साहू ने 6 महीने के भीतर ब्याज समेत पूरी रकम लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। बाद में पीड़ित किसान ने विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चांपा थाने में 14 अगस्त 2025 को शिकायत दर्ज कराई।

पहले भी दो अन्य केस में घिरे थे विधायक

केस-1

विधायक बालेश्वर साहू का विवादों से पुराना नाता रहा है। एक दशक पहले विधायक बालेश्वर साहू एवं उनके साथियों ने सरवानी निवासी किसान रामकुमार शर्मा के घर घुसकर मारपीट की थी। इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मामले में आखिरकार किसी तरह बच निकले थे।

केस-2

एक साल पहले विधायक के पड़ोसी ने चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर की एसी से गर्म हवा पड़ोसियों के घर तक जा रहा था। इसके चलते उसने आपत्ति दर्ज कराई थी तो विधायक बालेश्वर साहू ने पड़ोसी से मारपीट की थी। इसके बाद इस मामले में उन्हें मुश्किल से राहत मिली थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 03:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / धोखेबाज निकाला कांग्रेस का ये विधायक! किसान के चेक पर फर्जी साइन कर निकाल लिए 42 लाख रुपए

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: इस जिले के 37 हजार किसान नहीं बेच पाए हैं धान, समितियों में टोकन कटना हुआ बंद, जानें वजह

किसान नहीं बेच पाए हैं धान (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Holiday Cancel: सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, शनिवार-रविवार व अवकाश में भी करेंगे ड्यूटी, नए आदेश से मची खलबली

CG Holiday cancel
जांजगीर चंपा

Big Breaking News: कांग्रेस विधायक गिरफ्तार… इस मामले में 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर, जानें मामला

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
जांजगीर चंपा

CG News: बच्चे हैं या स्वीपर? सरकारी स्कूल में छात्राओं से लगवाया झाड़ू, Video Viral

सरकारी स्कूल में छात्राओं से लगवाया झाड़ू (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

RTE Admission 2026: प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की डेट जारी, इस तारीख से करें ऑनलाइन आवेदन

RTE Admission 2026
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.