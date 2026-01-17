CG News: नहावन में शामिल होने जा रहे बुजुर्ग की नहर में डूबने से मौत, गांव में शोक का माहौल

बुजुर्ग की नहर में डूबने से मौत (Photo patrika)
CG News: जांजगीर चांपा जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां नहर में डूबने से 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। यह मामला मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम पकरिया अंतर्गत आश्रित ग्राम नवागांव का है।
जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रामचरण साहू (75 वर्ष) के रूप में हुई है। रामचरण साहू शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे अपने साले के यहां तिजनहावन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले थे।
इसी दौरान रास्ते में नहर के पास उनका पैर फिसल गया, जिससे संतुलन बिगड़ने पर वे नहर में गिर गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मुलमुला थाना पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
