17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG News: नहावन में शामिल होने जा रहे बुजुर्ग की नहर में डूबने से मौत, गांव में शोक का माहौल

CG News: पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Jan 17, 2026

CG News: नहावन में शामिल होने जा रहे बुजुर्ग की नहर में डूबने से मौत, गांव में शोक का माहौल

बुजुर्ग की नहर में डूबने से मौत (Photo patrika)

CG News: जांजगीर चांपा जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां नहर में डूबने से 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। यह मामला मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम पकरिया अंतर्गत आश्रित ग्राम नवागांव का है।

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रामचरण साहू (75 वर्ष) के रूप में हुई है। रामचरण साहू शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे अपने साले के यहां तिजनहावन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले थे।

इसी दौरान रास्ते में नहर के पास उनका पैर फिसल गया, जिससे संतुलन बिगड़ने पर वे नहर में गिर गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मुलमुला थाना पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 11:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: नहावन में शामिल होने जा रहे बुजुर्ग की नहर में डूबने से मौत, गांव में शोक का माहौल

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जाको राखे साइएं मार सके न कोय… 20 लाख लूटकर मैनपाट की खाई में फेंका, मौत को मात देकर ऐसे बचा युवक

जांजगीर-चांपा में 20 लाख की लूट मामला सुलझा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

Breaking News: जेल से रिहा होंगे जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू, कोर्ट ने दी जमानत… विवादों से है पुराना नाता

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
जांजगीर चंपा

CG News: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, बोतल में पानी मिलाकर बेची जा रही अंग्रेजी शराब

CG Liquor Shops
जांजगीर चंपा

धोखेबाज निकाला कांग्रेस का ये विधायक! किसान के चेक पर फर्जी साइन कर निकाल लिए 42 लाख रुपए

Congress mla Baleshwar sahu
जांजगीर चंपा

CG News: इस जिले के 37 हजार किसान नहीं बेच पाए हैं धान, समितियों में टोकन कटना हुआ बंद, जानें वजह

CG News: 3 लाख से अधिक किसान टोकन से वंचित, 8 लाख की बारी नहीं आई, 24 हजार बड़े किसानों भी इंतजार में
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.