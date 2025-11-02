अरे भैया ये क्या! कर्मचारी शासकीय नंबर को प्राइवेट गाड़ी में लगाकर कर रहे इस्तेमाल, डीटीओ ने दिए जांच के आदेश

गौरतलब है कि जीएडी कालोनी पामगढ़ में निवासरत अजय कुमार यादव के द्वारा वर्ष 2023 में जिला आबकारी विभाग जांजगीर से स्क्रब में एक्सीडेंटल वाहन टाटा सुमो वाहन क्रमांक सीजी 02-4583 को खरीदकर उसे मॉडीफाई कराकर टाटा सुमो गोल्ड बनाकर शासकीय वाहन को नंबर से आज दिनांक तक उसे किराए में इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं अजय कुमार यादव के द्वारा ही 2024 में स्टेट गैरेज रायपुर से भी टाटा जेस्ट कार नंबर सीजी 02 6834 को नीलामी से खरीदकर उसे भी रिपेयरिंग कराकर किराया एवं अवैध काम किया जा रहा है।