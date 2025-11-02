Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

अरे भैया ये क्या! कर्मचारी शासकीय नंबर को प्राइवेट गाड़ी में लगाकर कर रहे इस्तेमाल, डीटीओ ने दिए जांच के आदेश

Janjgir Champa News:

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Nov 02, 2025

शासकीय नंबर को प्राइवेट गाड़ी में लगाया (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Janjgir Champa News: शासकीय वाहन के नंबर को प्राइवेट गाड़ी में लगाकर इस्तेमाल करने का आरोप एक कलेक्ट्रेट के कर्मचारी पर लगा है। इसकी शिकायत छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री रंजीत सिंह ने जिला परिवहन अधिकारी से की है। विभागीय अधिकारियाें ने इस शिकायत की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की बात कही है।

गौरतलब है कि जीएडी कालोनी पामगढ़ में निवासरत अजय कुमार यादव के द्वारा वर्ष 2023 में जिला आबकारी विभाग जांजगीर से स्क्रब में एक्सीडेंटल वाहन टाटा सुमो वाहन क्रमांक सीजी 02-4583 को खरीदकर उसे मॉडीफाई कराकर टाटा सुमो गोल्ड बनाकर शासकीय वाहन को नंबर से आज दिनांक तक उसे किराए में इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं अजय कुमार यादव के द्वारा ही 2024 में स्टेट गैरेज रायपुर से भी टाटा जेस्ट कार नंबर सीजी 02 6834 को नीलामी से खरीदकर उसे भी रिपेयरिंग कराकर किराया एवं अवैध काम किया जा रहा है।

बड़ी बात यह है कि अजय कुमार द्वारा शासकीय नंबर का दुरूपयोग किया जा रहा है। जो कूटरचना की श्रेणी में आता है। शासन के नियमानुसार स्क्रब वाहन को रोड में नहीं चलाया जा सकता। उसे काटकर कबाड़ में बेचा जाना रहता है या फिर राज्य परिवहन कार्यालय में आवेदन देकर पुन: प्राइवेट नंबर अलॉट कराना होता है। शिकायतकर्ता ने उक्त दोनों वाहन सीजी 02-4583 व सीजी 02-6834 को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

डीटीओ ने उड़नदस्ता को लिखा पत्र

जिला परिवहन अधिकारी ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते उड़नदस्ता को पत्र लिखा है। जिसमें अजय कुमार यादव द्वारा शासकीय वाहन नंबर का दुरूपयोग करने की शिकायत प्राप्त हुई है। इन नंबर की जांच कर कार्रवाई करें और कार्रवाई की जानकारी जिला परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करें। यह पत्र 29 अक्टूबर 2025 को डीटीओ द्वारा प्रेषित किया गया है।

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

