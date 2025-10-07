CG News: डकैती के प्रयास में NSUI नेता सहित पांच गिरफ्तार, पिस्टल व कारतूस बरामद

NSUI नेता सहित पांच गिरफ्तार (Photo Patrika)
CG News: डकैती का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एनएसयूआई नगर अध्यक्ष जितेन्द्र दिनकर भी शामिल है, जिसने आरोपी को पिस्टल दिलाया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिस्टल व कारतूस बरामद कर लिया है।
पुलिस के अनुसार 5 अक्टूबर को राहुल अग्रवाल (32) निवासी श्याम सुपर मार्केट पेंड्री रोड जांजगीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई 5 अक्टूबर रात करीब 2 बजे दुकान के शटर तोड़ने की आवाज आई।
आवाज आने पर राहुल अपने पिता के साथ घर के बाहर आकर देखा तो दुकान की शटर को तीन नकाबपोश व्यक्ति तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें आवाज देने पर तीनों भाग गए। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। आरोपियों को पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग