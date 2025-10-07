Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG News: डकैती के प्रयास में NSUI नेता सहित पांच गिरफ्तार, पिस्टल व कारतूस बरामद

घर के बाहर आकर देखा तो दुकान की शटर को तीन नकाबपोश व्यक्ति तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें आवाज देने पर तीनों भाग गए। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई।

less than 1 minute read

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Oct 07, 2025

CG News: डकैती के प्रयास में NSUI नेता सहित पांच गिरफ्तार, पिस्टल व कारतूस बरामद

NSUI नेता सहित पांच गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG News: डकैती का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एनएसयूआई नगर अध्यक्ष जितेन्द्र दिनकर भी शामिल है, जिसने आरोपी को पिस्टल दिलाया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिस्टल व कारतूस बरामद कर लिया है।

पुलिस के अनुसार 5 अक्टूबर को राहुल अग्रवाल (32) निवासी श्याम सुपर मार्केट पेंड्री रोड जांजगीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई 5 अक्टूबर रात करीब 2 बजे दुकान के शटर तोड़ने की आवाज आई।

आवाज आने पर राहुल अपने पिता के साथ घर के बाहर आकर देखा तो दुकान की शटर को तीन नकाबपोश व्यक्ति तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें आवाज देने पर तीनों भाग गए। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। आरोपियों को पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 11:44 am

Published on:

07 Oct 2025 11:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: डकैती के प्रयास में NSUI नेता सहित पांच गिरफ्तार, पिस्टल व कारतूस बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: शराब नशे में ड्यूटी करना पड़ा महंगा, फाटक बंद कर सो गया गेटमैन, रेलवे ने कर दिया सस्पेंड

CG News: शराब नशे में ड्यूटी करना पड़ा महंगा, फाटक बंद कर सो गया गेटमैन, रेलवे ने कर दिया सस्पेंड
जांजगीर चंपा

पिकनिक बना मौत का सफर: देवरी में डूबे तीन में से एक का शव मिला, 2 अब भी लापता… पिछले 16 माह में 9 की हुई मौत

मौत (फोटो सोर्स : Whatsapp )
जांजगीर चंपा

जैजैपुर विधायक की गिरफ्तारी की मांग पर भाजपा का हंगामा, प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने दी थी अपनी जान, जानें मामला

Congress (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
जांजगीर चंपा

दिवाली-छठ पूजा पर ट्रेन यात्रियों को मिलेगी भीड़ से राहत, 5 रूट पर 55 फेरे से त्योहारों की होगी यात्रा…

दिवाली-छठ पूजा पर ट्रेन यात्रियों को मिलेगी भीड़ से राहत, 5 रूट पर 55 फेरे से त्योहारों की होगी यात्रा...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति, जानें पूरा मामला…

CG News: मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.