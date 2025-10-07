CG News: डकैती के प्रयास में NSUI नेता सहित पांच गिरफ्तार, पिस्टल व कारतूस बरामद

आवाज आने पर राहुल अपने पिता के साथ घर के बाहर आकर देखा तो दुकान की शटर को तीन नकाबपोश व्यक्ति तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें आवाज देने पर तीनों भाग गए। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। आरोपियों को पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।