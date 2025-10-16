CG Crime: कोसमंदा के पूर्व सरपंच गौतम राठौर गिरफ्तार, 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला

CG Crime: चांपा थाना क्षेत्र के कोसमंदा के पूर्व सरपंच गौतम राठौर के खिलाफ पखवाड़े भर के भीतर दूसरी बार धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। मंगलवार की रात आरोपी को कोरबा में गिरफ्तार किया है। चांपा पुलिस के अनुसार सरवानी निवासी राजकुमार शर्मा ने चांपा थाने में 13 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ग्राम हथनेवरा स्थित भूमि को शारदा राठौर पति गौतम राठौर द्वारा बेची गई है।