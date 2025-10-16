CG Crime: कोसमंदा के पूर्व सरपंच गौतम राठौर गिरफ्तार, 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला

CG Crime: चांपा थाना क्षेत्र के कोसमंदा के पूर्व सरपंच गौतम राठौर के खिलाफ पखवाड़े भर के भीतर दूसरी बार धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। मंगलवार की रात आरोपी को कोरबा में गिरफ्तार किया है। चांपा पुलिस के अनुसार सरवानी निवासी राजकुमार शर्मा ने चांपा थाने में 13 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ग्राम हथनेवरा स्थित भूमि को शारदा राठौर पति गौतम राठौर द्वारा बेची गई है।
क्रेता रीता शर्मा पति राजकुमार शर्मा को 30 लाख रुपए में विक्रय किया गया है। गौतम राठौर ने अपनी पत्नी का फर्जी दस्तावेज तैयार कर रीता शर्मा पति राजकुमार शर्मा को 20 फरवरी 2017 को बिक्री कर दिया था। वहीं एक अन्य मामले में भी उसके खिलाफ चारसौबीसी का मामला दर्ज था, जिसमे उसने विधायक बालेश्वर साहू के साथ मिलकर 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी।
