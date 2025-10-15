CG News: 30 लाख की धोखाधड़ी में फंसे पूर्व सरपंच, FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला?

मामले की जांच करते हुए पुलिस ने यह स्पष्ट करना चाहा तक गवाह लच्छीराम साहू प्रमोद अग्रवाल एवं पटवारी पतिराम श्रीवास से भी पूछताछ की गई। इसके बाद स्पष्ट हो गया कि गौतम राठौर ने अपनी पत्नी का फर्जी दस्तावेज तैयार कर रीता शर्मा पति राजकुमार शर्मा को 20 फरवरी 2017 को बिक्री कर दिया है। संपूर्ण साक्ष्य में यह साबित हो गया कि गौतम राठौर ने अपनी पत्नी शारदा राठौर के नाम पर कूटरचना कर जमीन की खरीदी बिक्री की है। इस आधार पर चांपा पुलिस ने गौतम राठौर व उसकी पत्नी के शारदा राठौर के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।