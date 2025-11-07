CG Crime: जुआ व सट्टा ली लत ने युवक को बना दिया चोर, कर डाला 65 लाख का गबन

गबन करने में उसके पिता लोचन प्रसाद साहू एवं भाई धीरज साहू ने साथ दिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विजय पाण्डेय के निर्देशन गबन करने वाले अरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग जगहों पर टीम रवाना हुआ था। इसी कड़ी में तत्काल आरोपियों की पता तलाश में जुट गए। मुख्य आरोपी नीरज साहू फरार था, जिसे सायबर तकनीकी के माध्यम से रायपुर से पकड़ा गया। जिसको घटना के संबंध में बारिकी से पुछताछ कर आरोपी का कथन लिया गया, उन्होंने बताया कि पेट्रोल पम्प में 2022 से काम करते आ रहा था, पूरा डीजल पेट्रोल की बिक्री का लेन देन एवं बैंक का पूरा काम करता था, मालिक पेट्रोल पम्प नहीं आता था और हिसाब-किताब नहीं करता था, उसी का फायदा उठाकर 65 लाख रुपए को षड़यंत्र पूर्वक गबन किया है।