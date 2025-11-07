CG Crime: जुआ व सट्टा ली लत ने युवक को बना दिया चोर, कर डाला 65 लाख का गबन

CG Crime: जुआ व सट्टा खेलने की लत ने युवक को चोर बना डाला। इसके लिए जिस पेट्रोल पंप में करता था, उसी में ६५ लाख रुपए का गबन डाला। पुलिस ने गबन करने वाले मुख्य आरोपी सहित सहयोग करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी गगन जयपुरिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 जनवरी से 23 सितंबर 2025 के मध्य प्रार्थी के सारागांव रोड में स्थित प्योर पेट्रोलियम पेट्रोल पम्प में काम कर रहे नीरज पटेल द्वारा 65 लाख रुपए को षड़यंत्र पूर्वक गबन कर लिया है।
गबन करने में उसके पिता लोचन प्रसाद साहू एवं भाई धीरज साहू ने साथ दिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विजय पाण्डेय के निर्देशन गबन करने वाले अरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग जगहों पर टीम रवाना हुआ था। इसी कड़ी में तत्काल आरोपियों की पता तलाश में जुट गए। मुख्य आरोपी नीरज साहू फरार था, जिसे सायबर तकनीकी के माध्यम से रायपुर से पकड़ा गया। जिसको घटना के संबंध में बारिकी से पुछताछ कर आरोपी का कथन लिया गया, उन्होंने बताया कि पेट्रोल पम्प में 2022 से काम करते आ रहा था, पूरा डीजल पेट्रोल की बिक्री का लेन देन एवं बैंक का पूरा काम करता था, मालिक पेट्रोल पम्प नहीं आता था और हिसाब-किताब नहीं करता था, उसी का फायदा उठाकर 65 लाख रुपए को षड़यंत्र पूर्वक गबन किया है।
लगभग सभी पैसे को निकालकर जुआ सट्टा में हार गया व कुछ रकम अपने पिता लोचन प्रसाद साहू और भाई धीरज साहू को ट्रैक्टर का किस्त पटाने के लिए दिया है और दोनों का पेट्रोल पम्प के गबन के बारे में भी बताया है। पकडे़ जाने के डर से भाग गया और नकद रखे 50 हजार रुपए खर्च कर दिए हैं और 50 हजार रुपए बचा है।
बाद आरोपी नीरज साहू के पेश करने पर नकदी रकम 50 हजार रुपए एवं बाइक जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। आरोपी लोचन प्रसाद साहू और भाई धीरज साहू का पता तलाश कर पकड़ा गया। दोनों जुर्म स्वीकार किए जाने पर आरोपी लोचन प्रसाद साहू के पेश करने पर एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। तीनों षडयंत्र कर गबन करना पाए जाने से बम्हनीडीह थाना बरगड़ी निवासी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
नीरज साहू पिता लोचन प्रसाद साहू (28)
धीरज साहू पिता लोचन प्रसाद साहू (23)
लोचन प्रसाद साहू पिता फिरत राम साहू (50)
