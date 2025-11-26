CG Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो और ट्रक मे जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

स्कार्पियो और ट्रक मे जबरदस्त टक्कर (Photo Patrika)
CG Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं इस भीषण सड़क हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पपताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह भीषण सड़क हादसा जांजगीर-चांपा जिले में NH-49 पर सुकली गांव में हुआ है। यहां एक स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ लोग बारात से लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ़्तार स्कॉर्पियो और ट्रक में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि, स्कॉर्पियों के परखच्चे उड़ गए।
वहीं इस भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार पांच लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस की टीम ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद सभी शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। सभी का शव जिला अस्पताल में रखा गया। मौके पर कलेक्टर एसपी भी तैनात है। एक मृतक आर्मी का जवान था। जिसकी 5 दिन पहले शादी हुई थी।
1-विश्वनाथ देवागन पिता सुखरु देवागन उम्र 43 वर्ष
2- राजेंद्र कश्यप पिता कोमल कश्यप उम्र 27 साल (आर्मी जवान)
3- पोमेश्वर जलतारे पिता पुरषोतम जलतारे उम्र 33 वर्ष (आर्मी जवान)
4- भूपेंद्र साहू पिता रेशम साहू 40 साल
5- कमलनयन साहू पिता रामचरण साहू उम्र 22साल
सभी मृतक सड़क पारा शांति नगर, नवागढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
