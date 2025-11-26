CG Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो और ट्रक मे जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

वहीं इस भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार पांच लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस की टीम ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद सभी शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। सभी का शव जिला अस्पताल में रखा गया। मौके पर कलेक्टर एसपी भी तैनात है। एक मृतक आर्मी का जवान था। जिसकी 5 दिन पहले शादी हुई थी।