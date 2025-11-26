Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो और ट्रक मे जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

CG Accident: भीषण सड़क हादसा जांजगीर-चांपा जिले में NH-49 पर सुकली गांव में हुआ है। यहां एक स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ लोग बारात से लौट रहे थे।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Nov 26, 2025

CG Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो और ट्रक मे जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

स्कार्पियो और ट्रक मे जबरदस्त टक्कर (Photo Patrika)

CG Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं इस भीषण सड़क हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पपताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह भीषण सड़क हादसा जांजगीर-चांपा जिले में NH-49 पर सुकली गांव में हुआ है। यहां एक स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ लोग बारात से लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ़्तार स्कॉर्पियो और ट्रक में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि, स्कॉर्पियों के परखच्चे उड़ गए।

वहीं इस भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार पांच लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस की टीम ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद सभी शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। सभी का शव जिला अस्पताल में रखा गया। मौके पर कलेक्टर एसपी भी तैनात है। एक मृतक आर्मी का जवान था। जिसकी 5 दिन पहले शादी हुई थी।

मृतकों के नाम

1-विश्वनाथ देवागन पिता सुखरु देवागन उम्र 43 वर्ष
2- राजेंद्र कश्यप पिता कोमल कश्यप उम्र 27 साल (आर्मी जवान)
3- पोमेश्वर जलतारे पिता पुरषोतम जलतारे उम्र 33 वर्ष (आर्मी जवान)
4- भूपेंद्र साहू पिता रेशम साहू 40 साल
5- कमलनयन साहू पिता रामचरण साहू उम्र 22साल

सभी मृतक सड़क पारा शांति नगर, नवागढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 09:09 am

Published on:

26 Nov 2025 09:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो और ट्रक मे जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Gang Rape Case: महिला के साथ गैंगरेप… 3 आरोपियों को 25-25 साल का सश्रम कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना

जांजगीर चंपा

बड़ी वारदात: चोरों ने किराना दुकान व मकान से 18 लाख का माल किया साफ, इलाके में मचा हड़कंप

किराना दुकान-मकान में सेंधमारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

गोलगप्पे के दीवानों, जरा संभलकर! इस जिले में एक साथ 34 लोग हुए बीमार, कई बच्चे भी शामिल… मचा हड़कंप

गुपचुप खाना पड़ा गया भारी (फोटो सोर्स- Getty Images)
जांजगीर चंपा

CGPSC Success Story: दो बार फेल, फिर भी नहीं हारी हिम्मत… CGPSC में चमके जांजगीर-चांपा के युवा, जानें कौन सी रैंक हासिल की?

दो युवाओं की प्रेरक कहानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

Crime News: सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के जेवर-नकदी किया पार… पुलिस ने जनता से की ये अपील

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.