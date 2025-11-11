CG News: ICU का बिल लाखों का हेलमेट बस हजारों का, दुर्घटना में कमी लाने लगा रहे जागरूकता संबंधी होर्डिंग

दुर्घटना में कमी लाने लगा रहे जागरूकता संबंधी होर्डिंग (Photo Patrika)
CG News: सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को जागरुक करने के लिए यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा अनुकरणीय पहल की जा रही है। जिले के दुर्घटना जन्य क्षेत्रों में यातायात जागरूकता संबंधी होर्डिंग बोर्ड लगवाया जा रहा है। शुरूआत में 5 स्थानों पर बोर्ड लगाया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उचित बचाव एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्लान बनाया गया हैं।
इसके तहत जांजगीर-चाम्पा पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान के माध्यम से जिले के प्रमुख स्थानों एवं दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों में यातायात जागरूकता संबंधी होर्डिंग बोर्ड लगाया जा रहा है। यातायात जागरूकता संबंधी होर्डिंग बोर्ड लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है।
ये होर्डिंग दुर्घटना जन्य, चौराहों और व्यस्त इलाकों में लगाए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें देख सकें और सुरक्षित वाहन चलाने के महत्व को समझें, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए। होर्डिंग का लक्ष्य लोगों को नियमों का पालन करने और ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से बचने के लिए प्रोत्साहित करना है।
एसपी ने बताया कि होर्डिंग को उन स्थानों पर लगाया जाता है, जहां लोगों का आना-जाना अधिक होता है, जिससे संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। होर्डिंग लोगों को यातायात नियमों, संकेतों और चिह्नों से परिचित कराने का एक प्रभावी तरीका हैं। आगामी महीनों में जिले के लगभग 20 स्थानों पर ऐसे बोर्ड लगाने की योजना है। ये बोर्ड और इनमें लिखे संदेश रात्रि में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग