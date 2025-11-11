CG News: ICU का बिल लाखों का हेलमेट बस हजारों का, दुर्घटना में कमी लाने लगा रहे जागरूकता संबंधी होर्डिंग

एसपी ने बताया कि होर्डिंग को उन स्थानों पर लगाया जाता है, जहां लोगों का आना-जाना अधिक होता है, जिससे संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। होर्डिंग लोगों को यातायात नियमों, संकेतों और चिह्नों से परिचित कराने का एक प्रभावी तरीका हैं। आगामी महीनों में जिले के लगभग 20 स्थानों पर ऐसे बोर्ड लगाने की योजना है। ये बोर्ड और इनमें लिखे संदेश रात्रि में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।