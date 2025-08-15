रेलवे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा की कमी, योजना का लाभ पाने आज भी कतार में लोग…

जिला मुख्यालय में जलभराव एक गंभीर समस्या है, खासकर बारिश के मौसम में। यह समस्या शहरीकरण, अपर्याप्त जल निकासी प्रणाली, ड्रेनज सिस्टम फेल और भारी बारिश के कारण होती है। जलभराव से आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे यातायात बाधित होना, संपत्ति को नुकसान पहुंचना और बीमारियों का खतरा बढ़ना अन्य शामिल है। इस दिशा में जिम्मेदार जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का उपाय नहीं किया जा रहा है। इसका खामियाजा वर्षों से शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है।