उद्योगों में सुरक्षा मानकों की लापरवाही! असमय जा रही श्रमिकों की जान, एक साल के भीतर दर्जनों श्रमिकों की हुई मौत...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बड़े पॉवर प्लांट और औद्योगिक संस्थानों में सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। मेंटनेंस समेत अन्य रखरखाव को लेकर प्रबंधनों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। इसके चलते उद्योगों में आए दिन गंभीर हादसे हो रहे हैं जिसमें गरीब श्रमिकों को असमय मौत के गाल में समाना पड़ रहा है। बीते दो साल के भीतर जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले के उद्योगों में कई दर्दनाक हादसे सामने आ चुके हैं।
इनमें दर्जनभर के करीब श्रमिकों की जान चुकी है। प्रबंधन के अधिकारी भी खुद भी जान गंवा रहे हैं लेकिन एक ओर उद्योगों में जहां सुरक्षा की अनदेखी जा रही है वहीं सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देशों का पालन कराने वाला औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग भी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। समय पर जांच और मॉनिटरिंग खानापूर्ति तक सिमटी नजर आ रही है।
प्लांट में हादसा हो जाने के बाद ही विभागीय अधिकारी जाग रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई भी हो रही है और कंपनियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज जरूर हो रहा है लेकिन जिस तरह से आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, इसको देखते हुए स्पष्ट उजागर हो रहा है कि उद्योगों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी हो रही है और जिम्मेदार विभाग भी जांच में अनदेखी बरत रहा है।
वर्तमान में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग जांजगीर-चांपा प्रभारी अधिकारी के भरोसे संचालित हो रहा है। यहां पदस्थ उप संचालक राहुल पटेल का पिछले माह रायगढ़ स्थानांतरण हो गया। इसके बाद से यहां स्थायी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। बिलासपुर जिले में पदस्थ अश्वनी कुमार पटेल को जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले का प्रभार सौंपा गया है।
12 अप्रैल 2025 को प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इन्डक्सन फर्नेस डिवीजन के फर्नेश क्रमांक 8 में कार्य के दौरान मोल्टन मेटल के फर्नेस से बाहर आने से फ्लोर पर कार्यरत 13 श्रमिक जल गए थे। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी। जांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आई थी। जिस पर प्रबंधन के दो अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था।
सक्ती जिले के डभरा (उच्चपिंडा) स्थित आरकेएम पॉवरजेन प्लांट में मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 की रात को बॉयलर मेंटनेंस के द्वारा बड़ा हादसा हो गया था। मजूदरों की ऊंचाई में लेकर जा रही लिफ्ट की केबल टूटने से 40 मीटर की ऊंचाई से 10 श्रमिक सीधे नीचे नीचे गिर गए। हादसे में 4 श्रमिकों की मौत हो गई। घटना में कंपनी की लापरवाही व सुरक्षा मानकाें के उल्लंघन पर पुलिस ने कंपनी की ओनर, डायरेक्टर समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई।
चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम अमझर स्थित शांति जीडी पॉवर प्लांट में 23 जुलाई 2025 को कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आने से हेल्पर का काम कर रहे युवक चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद प्लांट के श्रमिकों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने प्रबंधन को नोटिस जारी किया। इसके बाद लेबर कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है। जहां मामला प्रक्रियाधीन है।
