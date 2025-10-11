उद्योगों में सुरक्षा मानकों की लापरवाही! असमय जा रही श्रमिकों की जान, एक साल के भीतर दर्जनों श्रमिकों की हुई मौत…

सक्ती जिले के डभरा (उच्चपिंडा) स्थित आरकेएम पॉवरजेन प्लांट में मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 की रात को बॉयलर मेंटनेंस के द्वारा बड़ा हादसा हो गया था। मजूदरों की ऊंचाई में लेकर जा रही लिफ्ट की केबल टूटने से 40 मीटर की ऊंचाई से 10 श्रमिक सीधे नीचे नीचे गिर गए। हादसे में 4 श्रमिकों की मौत हो गई। घटना में कंपनी की लापरवाही व सुरक्षा मानकाें के उल्लंघन पर पुलिस ने कंपनी की ओनर, डायरेक्टर समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई।