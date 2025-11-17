CG Crime: 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, दो आरोपी सीसी टीवी में कैद, फिर भी पुलिस के हाथ खाली

बातचीत के दौरान आरोपी मौका मिलते ही करीब 300 ग्राम सोने की चैन जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 36 लाख रुपए से भरा डिब्बा उठाकर फरार हो गए। आरोपी सीसी टीवी में कैद हो गए। सीसी टीवी फूटेज में अपराधियों की फोटो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जिसमें एक युवक ने काली टोपी, सफेद शर्ट और लाल रंग का बैग पकड़ा हुआ था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बिलासपुर की दिशा में भाग निकले। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र में नाकाबंदी की गई लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात साफ तौर पर कैद हुई है।