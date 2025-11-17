CG Crime: 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, दो आरोपी सीसी टीवी में कैद, फिर भी पुलिस के हाथ खाली

CG Crime: खरौद में दिनदहाड़े ज्वेलर्स से 36 लाख की उठाईगिरी की घटना को सप्ताह भर बीत गई। फिर भी पुलिस खाली हाथ है। जबकि दो आरोपी सीसी टीवी में कैद हो गए। पुलिस केवल हवा में हाथ-पैर मार रही है।
जिले के खरौद नगर पंचायत में स्थित नुख्य बाजार के एसके ज्वेलर्स में उठाईगिरी को सप्ताह भर बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। उठाईगिरी की यह वारदात सोमवार दोपहर उस समय हुई, जब दुकान संचालक भूरेलाल सोनी दुकान में अकेले मौजूद थे। दो अज्ञात युवक बिना नंबर की पल्सर बाइक से पहुंचे और सोने की चैन दिखाने के बहाने दुकान में दाखिल हुए।
बातचीत के दौरान आरोपी मौका मिलते ही करीब 300 ग्राम सोने की चैन जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 36 लाख रुपए से भरा डिब्बा उठाकर फरार हो गए। आरोपी सीसी टीवी में कैद हो गए। सीसी टीवी फूटेज में अपराधियों की फोटो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जिसमें एक युवक ने काली टोपी, सफेद शर्ट और लाल रंग का बैग पकड़ा हुआ था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बिलासपुर की दिशा में भाग निकले। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र में नाकाबंदी की गई लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात साफ तौर पर कैद हुई है।
पुलिस ने फुटेज जब्त कर लिया है और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी भी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश में अलग-अलग टीमें बनाकर दूसरे राज्यों तक में छापेमारी की जा रही है। सप्ताह भर बाद आरोपियों की पुलिस गिरत से बाहर होने से स्थानीय व्यापारियों और शहरवासियों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जिले में लगातार हो रही चोरी और उठाईगिरी की वारदातों पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। शिवरीनारायण क्षेत्र में वर्तमान में चोरी, लूट की घटना बढ़ी है, लेकिन मामला सुलझाने में पुलिस निष्क्रिय नजर आ रही है।
6 माह पहले कोतवाली थाना अंतर्गत गांव खोखरा के शराब भट्ठी में 78 लाख रुपए की लूट को अब तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है। जबकि इसमें भी आरोपी सीसी टीवी में कैद हो गए थे। अब इस मामले को ठंड बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि एसपी विजय पांडेय के आने के बाद लगातार चोरी सहित अन्य अपराध का खुलासा जल्दी हो जा रहा है। कई मामले में स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि वहां केवल लेनदेन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मामले सुलझाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
उठाईगिरी मामले में पुलिस लगातार आरोपी को ढूंढने प्रयास कर रही है। दो टीम दूसरे राज्य में गई है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।
यदुमणि सिदार, एसडीओपी
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग