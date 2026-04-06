छात्रा से अश्लील हरकत! आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, लोगों ने उठाया सवाल- क्या बच्चों की सुरक्षा खतरे में?

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक प्राथमिक शाला के शिक्षक पर छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। घटना के उजागर होते ही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।