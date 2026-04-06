छात्रा से अश्लील हरकत! आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, लोगों ने उठाया सवाल- क्या बच्चों की सुरक्षा खतरे में?(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक प्राथमिक शाला के शिक्षक पर छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। घटना के उजागर होते ही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, खिसोरा प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक राकेश कुर्रे पर छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। जब छात्रा ने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी, तो परिवार ने तत्काल शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम स्तर पर जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में शिक्षक की करतूतों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन की तत्परता भी सामने आई है।
बलौदा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत अपराध दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। लोगों का कहना है कि स्कूल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और प्रशासन को इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए।
इस घटना ने एक बार फिर शिक्षा संस्थानों में निगरानी और जवाबदेही की जरूरत को उजागर किया है। अभिभावकों की मांग है कि ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई के साथ-साथ स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
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