CG Weather Update: भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 2-3 दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना, IMD का अलर्ट

मौसम विभाग रायपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण के रूप में मध्य पाकिस्तान और उससे लगे पंजाब के ऊपर 3.1 कम से 4.5 कम ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके साथ मध्य क्षोभमंडल में द्रोणिका के रूप में अक्ष 71 डिग्री पूर्व और 28 डिग्री उत्तर में स्थित है। 6 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ७ अप्रैल को भी मौसम ऐसा ही रहेगा।