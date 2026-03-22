500 से अधिक परिवारों ने हिंदू धर्म में की वापसी, सक्ती में ‘घर वापसी’का हुआ ऐतिहासिक आयोजन…

अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव स्वयं कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने परिवारों के चरण पखारकर उनकी ‘घर वापसी’ कराई और इसे सांस्कृतिक पुनर्संयोग का प्रतीक बताया। आयोजकों ने बताया कि यह पहल स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव द्वारा शुरू किए गए ‘घर वापसी अभियान’ से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करना है।