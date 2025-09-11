Ration Card का होगा सत्यापन! 2 लाख 25 हजार लोग संदेह के दायरे में, जांच करने अफसर उतरेंगे फिल्ड पर

फूड विभाग से जानकारी के मुताबिक राशन के बेजा इस्तेमाल के लिए ग्रामीण अंचल के कृषक वर्ग के लोग शामिल हैं। अब ऐसे किसान जिनके पास ढाई एकड़ से लेकर 5 एकड़ के बीच भूमि हो वही पात्र की श्रेणी में आएंगे। पांच एकड़ से अधिक भूमिस्वामी संदिग्ध की श्रेणी में आएगा। ऐसे राशनकार्डधारियों के नाम बीपीएल की श्रेणी से अपात्र माना जाएगा। वहीं जिनकी आय 6 लाख से अधिक है वह भी अपात्र की श्रेणी में आएगा। साथ ही ऐसे हितग्राही जो 25 लाख रुपए तक जीएसटी का भुगतान करता हो सहित अन्य केटेगरी की जांच पड़ताल की जाएगा।