जांजगीर चंपा

CG News: घोटाले के आरोपी जैजैपुर विधायक भूमिगत, 42 लाख 78 हजार का गबन करने का आरोप

Janjgir Champa News: फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर पौने 43 लाख रुपए का गबन करने वाले मौजूदा समिति प्रबंधक व वर्तमान जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

less than 1 minute read

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 10, 2025

Chhattisgarh congress

कांग्रेस फाइल फोटो: पत्रिका

CG News: फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर पौने 43 लाख रुपए का गबन करने वाले मौजूदा समिति प्रबंधक व वर्तमान जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद लगातार भाजपा नेताओं द्वारा गिरफ्तारी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच विधायक अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है लेकिन उनका पता चला सका है।

पुलिस ने जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू पर फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर 42लाख 78 हजार रुपए गबन मामले में एफआईआर दर्ज की है। गिरफ्तार की मांग को लेकर लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया है। इसके साथ ही आंदोलन भी किया जा रहा है। लेकिन विधायक की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि मामला दर्ज होने के बाद जैजैपुर विधायक बालेश्वर अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका।

पुलिस का दावा-जल्द होगी गिरफ्तारी

ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का विधायक की गिरफ्तारी को लेकर राजधानी तक जाएंगे। इस संबंध में चांपा थाना प्रभारी जेपी गुप्ता ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद उसके ठिकानों में दबिश दी गई। लेकिन विधायक नहीं मिले। आगे की जांच जारी है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Published on:

10 Oct 2025 12:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: घोटाले के आरोपी जैजैपुर विधायक भूमिगत, 42 लाख 78 हजार का गबन करने का आरोप

