CG News: घोटाले के आरोपी जैजैपुर विधायक भूमिगत, 42 लाख 78 हजार का गबन करने का आरोप

पुलिस ने जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू पर फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर 42लाख 78 हजार रुपए गबन मामले में एफआईआर दर्ज की है। गिरफ्तार की मांग को लेकर लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया है। इसके साथ ही आंदोलन भी किया जा रहा है। लेकिन विधायक की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि मामला दर्ज होने के बाद जैजैपुर विधायक बालेश्वर अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका।