CG Accident: जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा घर.. अंतिम यात्रा में रो पड़ा पूरा गांव

CG Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में नेशनल हाइवे 49 पर सुकली के पास बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे ट्रक और स्कोर्पियो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 भारतीय सेना के जवान भी शामिल हैं। इनमें 1 जवान की 8 दिन पहले शादी हुई थी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा सभी बारात में शामिल होकर वापस नवागढ़ लौट रहे थे। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।