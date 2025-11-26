CG Accident: जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा घर.. अंतिम यात्रा में रो पड़ा पूरा गांव

जवान राजेंद्र कश्यप का शव घर पहुंचने पर परिजन रोते-बिलखते नजर आए (Photo Patrika)
CG Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में नेशनल हाइवे 49 पर सुकली के पास बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे ट्रक और स्कोर्पियो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 भारतीय सेना के जवान भी शामिल हैं। इनमें 1 जवान की 8 दिन पहले शादी हुई थी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा सभी बारात में शामिल होकर वापस नवागढ़ लौट रहे थे। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
हादसे में घायल सत्य नारायण साहू (35), संतोष साहू (30), दीपक केवट (25) तीनों को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही, मृतकों के शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया। इसके बाद जब जवान राजेंद्र कश्यप का शव उनके घर पहुंचा तो परिजन रोते-बिलखते दिखाई दिए, वहीं लोगों की भीड़ अंतिम दर्शन के लिए जुट गई।
नवागढ़ में राछाभाटा चौक के पास लोगों ने चक्काजाम कर दिया है। आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी और मृतक के परिजन को तत्काल मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है।
मृतकों में शामिल राजेंद्र कश्यप श्रीनगर में पोस्टेड थे और अपनी शादी के लिए छुट्टी पर आए थे। उनकी शादी 18 नवंबर को हुई थी। पोमेश्वर जलतारे की पोस्टिंग सिक्किम में थी, जो 12 नवंबर को एक महीने की छुट्टी पर नवागढ़ आए थे। उन्हें 8 दिसंबर को लौटना था। पोमेश्वर की शादी को पांच साल हो चुके थे और उनका तीन साल का एक बेटा है। उनके पिता पुरुषोत्तम जलतारे खेती-किसानी का काम करते हैं।
हादसे में जान गंवाने वाले सभी पांच लोग एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। वे अपने दोस्त जयराम देवांगन की शादी में पंतोरा बारात में शामिल हुए थे। बारात से लौटते समय मंगलवार देर रात हादसा हो गया।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग