Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Accident: वित्त मंत्री के काफिले की 3 कारें आपस में टकराई, गड्ढे से बचने लगाया ब्रेक, टला बड़ा हादसा

CG Accident: गांव के पास काफिले में शामिल वाहनें अचानक सड़क पर बने गड्ढे से बचने की कोशिश में एक-दूसरे से टकरा गए। गाड़ी को गड्ढे से बचाने के लिए चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Nov 17, 2025

CG Accident: वित्त मंत्री के काफिले की 3 कारें आपस में टकराई, गड्ढे से बचने लगाया ब्रेक, टला बड़ा हादसा

वित्त मंत्री के काफिले की 3 कारें आपस में टकराई (Photo Patrika)

CG Accident: रविवार को वित्तमंत्री ओपी चौधरी के काफिले में शामिल ३ कारें आपस में टकरा गई। हालांकि किसी को भी चोटे नहीं आई, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। हादसे से दो वाहनों के परखच्चे उड़ गए।

जानकारी के अनुसार प्रदेश के वित्तमंत्री ओपी चौधरी का काफिला हसौद में होने वाले २५१ कुंडीय गायत्री महायज्ञ के भूमिपूजन में जा रहा था। इस दौरान हसौद थाना क्षेत्र के धमनी गांव के पास काफिले में शामिल वाहनें अचानक सड़क पर बने गड्ढे से बचने की कोशिश में एक-दूसरे से टकरा गए। गाड़ी को गड्ढे से बचाने के लिए चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, इसके चलते पीछे आ रही गाड़ियां आपस में भिड़ गईं।

जांजगीर-चांपा लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े, भाजपा जिलाध्यक्ष टिकेश्वर गबेल और जिला पंचायत सभापति आयुष शर्मा की गाड़ियां एक-दूसरे से टकराईं। गाड़ियों में मौजूद लोग बाल-बाल बच गए और बड़ी घटना टल गई। कुल तीन गाड़ियां इस दुर्घटना में शामिल थीं। घटना के समय सांसद कमलेश जांगड़े गाड़ी में मौजूद नहीं थी।

खराब सड़क को इस घटना की मुय वजह बताई जा रही है। जिलाध्यक्ष टिकेश्वर गबेल और सभापति आयुष शर्मा की कारें काफिले के बीच में होने की वजह से आगे और पीछे से दोहरी टक्कर का सामना करना पड़ा। इसी कारण इन दोनों वाहनों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 02:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Accident: वित्त मंत्री के काफिले की 3 कारें आपस में टकराई, गड्ढे से बचने लगाया ब्रेक, टला बड़ा हादसा

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, दो आरोपी सीसी टीवी में कैद, फिर भी पुलिस के हाथ खाली

CG Crime 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, दो आरोपी सीसी टीवी में कैद, फिर भी पुलिस के हाथ खाली
जांजगीर चंपा

करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़! जमीन सौदे और शेयर में रकम डबल करने का झांसा, दो आरोपी गिरफ्तार

करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़! जमीन सौदे और शेयर में रकम डबल करने का झांसा, दो आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

किसान भाइयों से कुछ कहना चाहता हूं.. SP विजय पाण्डेय की ये अपील तेजी से हो रहा वायरल

CG Dhan kharidi
जांजगीर चंपा

Mahtari Vandan Yojana: ई-केवाईसी की तारीख निकली, अब क्या नहीं मिलेगी महतारी वंदन योजना का लाभ?

Mahtari Vandan Yojana
जांजगीर चंपा

CG News: मड़वा के प्राचार्य की मिसाल, टॉपर्स को कराई अपने खर्चे पर हवाई सैर…

CG News: मड़वा के प्राचार्य की मिसाल, टॉपर्स को कराई अपने खर्चे पर हवाई सैर...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.