CG Accident: वित्त मंत्री के काफिले की 3 कारें आपस में टकराई, गड्ढे से बचने लगाया ब्रेक, टला बड़ा हादसा

वित्त मंत्री के काफिले की 3 कारें आपस में टकराई (Photo Patrika)
CG Accident: रविवार को वित्तमंत्री ओपी चौधरी के काफिले में शामिल ३ कारें आपस में टकरा गई। हालांकि किसी को भी चोटे नहीं आई, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। हादसे से दो वाहनों के परखच्चे उड़ गए।
जानकारी के अनुसार प्रदेश के वित्तमंत्री ओपी चौधरी का काफिला हसौद में होने वाले २५१ कुंडीय गायत्री महायज्ञ के भूमिपूजन में जा रहा था। इस दौरान हसौद थाना क्षेत्र के धमनी गांव के पास काफिले में शामिल वाहनें अचानक सड़क पर बने गड्ढे से बचने की कोशिश में एक-दूसरे से टकरा गए। गाड़ी को गड्ढे से बचाने के लिए चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, इसके चलते पीछे आ रही गाड़ियां आपस में भिड़ गईं।
जांजगीर-चांपा लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े, भाजपा जिलाध्यक्ष टिकेश्वर गबेल और जिला पंचायत सभापति आयुष शर्मा की गाड़ियां एक-दूसरे से टकराईं। गाड़ियों में मौजूद लोग बाल-बाल बच गए और बड़ी घटना टल गई। कुल तीन गाड़ियां इस दुर्घटना में शामिल थीं। घटना के समय सांसद कमलेश जांगड़े गाड़ी में मौजूद नहीं थी।
खराब सड़क को इस घटना की मुय वजह बताई जा रही है। जिलाध्यक्ष टिकेश्वर गबेल और सभापति आयुष शर्मा की कारें काफिले के बीच में होने की वजह से आगे और पीछे से दोहरी टक्कर का सामना करना पड़ा। इसी कारण इन दोनों वाहनों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है।
