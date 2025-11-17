CG Accident: वित्त मंत्री के काफिले की 3 कारें आपस में टकराई, गड्ढे से बचने लगाया ब्रेक, टला बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार प्रदेश के वित्तमंत्री ओपी चौधरी का काफिला हसौद में होने वाले २५१ कुंडीय गायत्री महायज्ञ के भूमिपूजन में जा रहा था। इस दौरान हसौद थाना क्षेत्र के धमनी गांव के पास काफिले में शामिल वाहनें अचानक सड़क पर बने गड्ढे से बचने की कोशिश में एक-दूसरे से टकरा गए। गाड़ी को गड्ढे से बचाने के लिए चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, इसके चलते पीछे आ रही गाड़ियां आपस में भिड़ गईं।