CG Crime: दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में उठाईगिरी, 36 लाख के सोने की चैन लेकर फरार हुए तीन युवक

दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में उठाईगिरी (Photo Patrika)
CG Crime: कहते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन सड़क पर नहीं, आभूषण की दुकान में। एक ग्राहक आया और आभूषण दिखाने की बात कही। इस दौरान थोड़ी सी लापरवाही हुई और वह शख्स आधा 300 ग्राम सोना लेकर फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। जिसकी कीमत लगभग 36 लाख रुपए बताई जा रही है। सीसी टीवी में दोनों आरोपी कैद हो गए। पुलिस सीसी टीवी खंगाल रही है। इसके अनुसार जांच में जुट गई है।
दो अपराधी आभूषण की दुकान में दुकानदार को चकमा देकर 300 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। घटना शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के खरौद की है। पुलिस का कहना है कि एसके ज्वेलर्स नाम के ज्वेलरी दुकान में घुसकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। दुकान में आया युवक सफेद शर्ट, काली टोपी पहना हुआ था और उसके पास लाल रंग का बैग था।
घटना की सूचना मिलते ही शिवरीनारायण थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर जांच शुरू की। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल क्षेत्र में इतनी बड़ी उठाईगीरी की घटना पहली बार होने से दशहत का माहौल है। दिनदहाड़े चोरी की घटना से अन्य सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
शिवरीनारायण थाने में पहली बार 36 लाख रुपए का सोने की उठाईगीरी से चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। क्षेत्र मेें बड़ी घटना होने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता बताई जा रही है। साथ ही इस संबंध में थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी से जानकारी लेने मीडिया के लोग संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन वे किसी का फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है काम के प्रति कितना संजीदा हैं।
घटना के संबंध में दुकानदार ने बताया कि शाम ५ बजे के करीब एक अपराधी एसके ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर दुकान में आया और सोने का सोने का चेन दिखाने की बात कहने लगा। ज्वेलर्स ने चेन सहित अन्य जेवरों से भरे डब्बा से निकालकर दिखाने लगा। इसी दौरान अपराधी ज्वेलरी से भरा डब्बा छीनकर बाहर आया। दूसरा अपराधी पहले से ही बाइक स्टार्ट करके खड़ा था। दूकान के अंदर बैठा हुआ अपराधी सोने का डब्बा लेकर दूकान के बाहर आया और बाइक पर बैठकर फरार हो गया। घटना के बाद दुकानदार शोर मचाता हुआ दुकान के बाहर आया, लेकिन तब तक अपराधी वहां से फरार हो गए थे।
दुकानदार से भी पूछताछ की जा रही है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात स्पष्ट रूप से कैद हुई है, जिसमें आरोपी युवक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी खरौद से शिवरीनारायण होते हुए शबरी चौक तक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं।
