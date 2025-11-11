Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Crime: दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में उठाईगिरी, 36 लाख के सोने की चैन लेकर फरार हुए तीन युवक

CG Crime: नाम के ज्वेलरी दुकान में घुसकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। दुकान में आया युवक सफेद शर्ट, काली टोपी पहना हुआ था और उसके पास लाल रंग का बैग था।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Nov 11, 2025

CG Crime: दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में उठाईगिरी, 36 लाख के सोने की चैन लेकर फरार हुए तीन युवक

दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में उठाईगिरी (Photo Patrika)

CG Crime: कहते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन सड़क पर नहीं, आभूषण की दुकान में। एक ग्राहक आया और आभूषण दिखाने की बात कही। इस दौरान थोड़ी सी लापरवाही हुई और वह शख्स आधा 300 ग्राम सोना लेकर फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। जिसकी कीमत लगभग 36 लाख रुपए बताई जा रही है। सीसी टीवी में दोनों आरोपी कैद हो गए। पुलिस सीसी टीवी खंगाल रही है। इसके अनुसार जांच में जुट गई है।

दो अपराधी आभूषण की दुकान में दुकानदार को चकमा देकर 300 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। घटना शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के खरौद की है। पुलिस का कहना है कि एसके ज्वेलर्स नाम के ज्वेलरी दुकान में घुसकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। दुकान में आया युवक सफेद शर्ट, काली टोपी पहना हुआ था और उसके पास लाल रंग का बैग था।

घटना की सूचना मिलते ही शिवरीनारायण थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर जांच शुरू की। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल क्षेत्र में इतनी बड़ी उठाईगीरी की घटना पहली बार होने से दशहत का माहौल है। दिनदहाड़े चोरी की घटना से अन्य सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

मीडिया को जानकारी देने से बचते रहे टीआई

शिवरीनारायण थाने में पहली बार 36 लाख रुपए का सोने की उठाईगीरी से चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। क्षेत्र मेें बड़ी घटना होने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता बताई जा रही है। साथ ही इस संबंध में थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी से जानकारी लेने मीडिया के लोग संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन वे किसी का फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है काम के प्रति कितना संजीदा हैं।

ग्राहक बनकर आए थे आरोपी

घटना के संबंध में दुकानदार ने बताया कि शाम ५ बजे के करीब एक अपराधी एसके ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर दुकान में आया और सोने का सोने का चेन दिखाने की बात कहने लगा। ज्वेलर्स ने चेन सहित अन्य जेवरों से भरे डब्बा से निकालकर दिखाने लगा। इसी दौरान अपराधी ज्वेलरी से भरा डब्बा छीनकर बाहर आया। दूसरा अपराधी पहले से ही बाइक स्टार्ट करके खड़ा था। दूकान के अंदर बैठा हुआ अपराधी सोने का डब्बा लेकर दूकान के बाहर आया और बाइक पर बैठकर फरार हो गया। घटना के बाद दुकानदार शोर मचाता हुआ दुकान के बाहर आया, लेकिन तब तक अपराधी वहां से फरार हो गए थे।

दुकानदार से भी पूछताछ की जा रही है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात स्पष्ट रूप से कैद हुई है, जिसमें आरोपी युवक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी खरौद से शिवरीनारायण होते हुए शबरी चौक तक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Nov 2025 02:00 pm

Published on:

11 Nov 2025 01:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Crime: दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में उठाईगिरी, 36 लाख के सोने की चैन लेकर फरार हुए तीन युवक

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा, संदिग्ध कार को लेकर सामने आई नई जानकारी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आंख बंद करो सरप्राइज देते हैं… बोलकर नाबालिग छात्र के गले में घोंप दिया चाकू, खेल-खेल में जानलेवा हमला

आंख बंद करो सरप्राइज देते हैं… बोलकर नाबालिग छात्र के गले में घोंप दिया चाकू, खेल-खेल में जानलेवा हमला(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG Crime: जुआ व सट्टा ली लत ने युवक को बना दिया चोर, कर डाला 65 लाख का गबन

CG Crime: जुआ व सट्टा ली लत ने युवक को बना दिया चोर, कर डाला 65 लाख का गबन
जांजगीर चंपा

इस जिले में अवैध कारोबार पर रोक के दावे हुए फेल, रोज लग रहा 10 लाख का दांव… पुलिस की ‘खामोशी’ पर उठे सवाल

सुकली में चल रहा बड़ा जुआ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

गोठान में 14 मवेशियों की मौत, संरक्षक की इस बड़ी लापरवाही से गई जानें… पुलिस ने किया मामला दर्ज

गोठान में 14 मवेशियों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

जिस ट्रेन हादसे को ओवरब्रिज से देख रहे थे पिता, उसी ट्रेन में सवार थी उनकी लाडली बेटी प्रिया… किस्मत ने लिखा ऐसा दर्दनाक संयोग कि पूरी दुनिया उजड़ गई

बेटी का मृत शरीर देख बेसुध परिजन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.