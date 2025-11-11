CG Crime: दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में उठाईगिरी, 36 लाख के सोने की चैन लेकर फरार हुए तीन युवक

घटना के संबंध में दुकानदार ने बताया कि शाम ५ बजे के करीब एक अपराधी एसके ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर दुकान में आया और सोने का सोने का चेन दिखाने की बात कहने लगा। ज्वेलर्स ने चेन सहित अन्य जेवरों से भरे डब्बा से निकालकर दिखाने लगा। इसी दौरान अपराधी ज्वेलरी से भरा डब्बा छीनकर बाहर आया। दूसरा अपराधी पहले से ही बाइक स्टार्ट करके खड़ा था। दूकान के अंदर बैठा हुआ अपराधी सोने का डब्बा लेकर दूकान के बाहर आया और बाइक पर बैठकर फरार हो गया। घटना के बाद दुकानदार शोर मचाता हुआ दुकान के बाहर आया, लेकिन तब तक अपराधी वहां से फरार हो गए थे।