26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

जांजगीर में दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार हाईवा ने 12 मवेशियों को कुचला, ग्रामीणों में आक्रोश…

12 cattle killed in CG: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के कुटीघाट क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Mar 26, 2026

जांजगीर में दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार हाईवा ने 12 मवेशियों को कुचला, ग्रामीणों में आक्रोश...(photo-patrika)

जांजगीर में दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार हाईवा ने 12 मवेशियों को कुचला, ग्रामीणों में आक्रोश...(photo-patrika)

12 cattle killed in CG: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के कुटीघाट क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने सड़क किनारे मौजूद 12 मवेशियों को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश का माहौल है और ग्रामीणों ने सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की है।

12 cattle killed in CG: तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हाईवा वाहन तेज रफ्तार में था और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। देखते ही देखते सड़क पर खड़े मवेशी उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी 12 मवेशियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

घटना के बाद मचा हड़कंप

हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थिति देखकर आक्रोशित हो उठे। मृत मवेशियों को सड़क से हटाकर एक जगह इकट्ठा किया गया और पुलिस को सूचना दी गई। घटना की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच शुरू

सूचना मिलते ही कुटीघाट पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने हाईवा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक लापरवाही और तेज गति से वाहन चला रहा था, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

ग्रामीणों में गुस्सा, उठी सख्त कार्रवाई की मांग

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर भारी वाहनों की तेज रफ्तार बनी रहती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि

  • सड़क पर स्पीड कंट्रोल के लिए ठोस उपाय किए जाएं
  • भारी वाहनों की निगरानी बढ़ाई जाए
  • दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चेतावनी संकेत और स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं
  • सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि नियमों के पालन में गंभीर कमी है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में ऐसे हादसे और भी बढ़ सकते हैं। ग्रामीणों को अब प्रशासन से सख्त और प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और सड़कें सुरक्षित बन सकें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Mar 2026 04:34 pm

Published on:

26 Mar 2026 04:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / जांजगीर में दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार हाईवा ने 12 मवेशियों को कुचला, ग्रामीणों में आक्रोश…

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Murder News: डेढ़ साल के मासूम को ईंट से कुचलकर मार डाला, सनकी पिता ने वारदात को दिया अंजाम, मची चीख-पुकार

मर्डर- प्रतीकात्मक तस्वीर।
जांजगीर चंपा

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 106 पुलिसकर्मियों का तबादला, कानून-व्यवस्था मजबूत करने की कवायद

106 पुलिसकर्मियों का तबादला (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Crime News: रिटायर्ड फौजी ने चलाई पिस्टल… युवक के पैर में गोली लगने से हुआ लहूलुहान, मची खलबली

Crime News ( photo: patrika file)
जांजगीर चंपा

500 से अधिक परिवारों ने हिंदू धर्म में की वापसी, सक्ती में ‘घर वापसी’का हुआ ऐतिहासिक आयोजन...

500 से अधिक परिवारों ने हिंदू धर्म में की वापसी, सक्ती में ‘घर वापसी’का हुआ ऐतिहासिक आयोजन...(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

Opium cultivation in CG: क्या यहां भी उग रही है अफीम? जांजगीर-चांपा में खेतों की खाक छान रहा प्रशासन, सघन जांच के आदेश

अफीम की खेती ( Photo - Patrika )
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.