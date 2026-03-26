जांजगीर में दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार हाईवा ने 12 मवेशियों को कुचला, ग्रामीणों में आक्रोश...(photo-patrika)
12 cattle killed in CG: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के कुटीघाट क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने सड़क किनारे मौजूद 12 मवेशियों को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश का माहौल है और ग्रामीणों ने सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हाईवा वाहन तेज रफ्तार में था और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। देखते ही देखते सड़क पर खड़े मवेशी उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी 12 मवेशियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थिति देखकर आक्रोशित हो उठे। मृत मवेशियों को सड़क से हटाकर एक जगह इकट्ठा किया गया और पुलिस को सूचना दी गई। घटना की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
सूचना मिलते ही कुटीघाट पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने हाईवा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक लापरवाही और तेज गति से वाहन चला रहा था, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।
घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर भारी वाहनों की तेज रफ्तार बनी रहती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है।
यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि नियमों के पालन में गंभीर कमी है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में ऐसे हादसे और भी बढ़ सकते हैं। ग्रामीणों को अब प्रशासन से सख्त और प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और सड़कें सुरक्षित बन सकें।
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