जांजगीर में दर्दनाक हादसा! तेज रफ्तार हाईवा ने 12 मवेशियों को कुचला, ग्रामीणों में आक्रोश…

यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि नियमों के पालन में गंभीर कमी है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में ऐसे हादसे और भी बढ़ सकते हैं। ग्रामीणों को अब प्रशासन से सख्त और प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और सड़कें सुरक्षित बन सकें।