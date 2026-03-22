Opium cultivation in CG: क्या यहां भी उग रही है अफीम? जांजगीर-चांपा में खेतों की खाक छान रहा प्रशासन, सघन जांच के आदेश

दुर्ग, बलरामपुर व रायगढ़ में हुई कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि शातिर अपराधी खेतों के बीचों-बीच अफीम की खेती कर रहे हैं। शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के सभी कलेक्टरों को मामले में जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शासन से निर्देश मिलते ही कलेक्टर ने राजस्व और पुलिस विभाग को हाई अलर्ट पर रखा है। अब केवल कागजी रिपोर्ट पर भरोसा न कर जमीन पर जाकर वेरिफिकेशन किया जाएगा। तहसीलदार और उनकी टीम को विशेष रूप से उन इलाकों में भेजा जा रहा है, जहां बाहरी लोग खेती कर रहे हैं या जो इलाके अंतिम व जंगली क्षेत्र से सटे हैं।