जांजगीर चंपा

दिवाली-छठ पूजा पर ट्रेन यात्रियों को मिलेगी भीड़ से राहत, 5 रूट पर 55 फेरे से त्योहारों की होगी यात्रा…

CG Train News: यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 5 अलग-अलग रूट पर कुल 55 फेरे वाली पूजा/फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है।

less than 1 minute read

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Oct 05, 2025

दिवाली-छठ पूजा पर ट्रेन यात्रियों को मिलेगी भीड़ से राहत, 5 रूट पर 55 फेरे से त्योहारों की होगी यात्रा...(photo-patrika)

दिवाली-छठ पूजा पर ट्रेन यात्रियों को मिलेगी भीड़ से राहत, 5 रूट पर 55 फेरे से त्योहारों की होगी यात्रा...(photo-patrika)

CG Train News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में रेलवे ने आगामी दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 5 अलग-अलग रूट पर कुल 55 फेरे वाली पूजा/फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध कराना और त्योहारों की यात्रा को सुरक्षित व सहज बनाना है।

CG Train News: 5 रूट पर 55 फेरे से त्योहारों की यात्रा होगी

रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिलासपुर-हडपसर (पुणे) पूजा स्पेशल एक फेरे के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा बिलासपुर-यलहंका (बेंगलुरु) पूजा स्पेशल 22 फेरों के लिए संचालित होगी। इसी तरह दुर्ग-सुल्तानपुर पूजा स्पेशल 12 फेरे, दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल (08760/08761) 8 फेरे और इतवारी-जयनगर पूजा स्पेशल (08869/08870) 8 फेरों के लिए चलाई जाएगी।

इस तरह कुल 5 रूट पर 55 फेरे की ट्रेनों का परिचालन होगा। इनमें से तीन महत्वपूर्ण पूजा स्पेशल ट्रेनें 27 फेरों के साथ बिलासपुर होकर गुजरेंगी। इसमें बिलासपुर-हडपसर (पुणे), बिलासपुर-यलहंका (बेंगलुरु) और इतवारी-जयनगर फेस्टिवल स्पेशल शामिल हैं। इन गाड़ियों का वाणिज्यिक ठहराव बिलासपुर स्टेशन पर रहेगा।

पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर टिकट

वहीं दुर्ग-सुल्तानपुर और दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेनें भी बिलासपुर मंडल के अन्य प्रमुख स्टेशनों उस्लापुर, पेंड्रारोड और अनूपपुर से होकर गुजरेंगी।रेलवे ने यात्रियों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर सीट आरक्षित कराने की अपील की है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु और बिहार जैसे बड़े शहरों की यात्रा के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी।

Published on:

05 Oct 2025 05:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / दिवाली-छठ पूजा पर ट्रेन यात्रियों को मिलेगी भीड़ से राहत, 5 रूट पर 55 फेरे से त्योहारों की होगी यात्रा…

