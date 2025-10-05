दिवाली-छठ पूजा पर ट्रेन यात्रियों को मिलेगी भीड़ से राहत, 5 रूट पर 55 फेरे से त्योहारों की होगी यात्रा…

CG Train News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में रेलवे ने आगामी दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 5 अलग-अलग रूट पर कुल 55 फेरे वाली पूजा/फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध कराना और त्योहारों की यात्रा को सुरक्षित व सहज बनाना है।