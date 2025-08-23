Patrika LogoSwitch to English

जशपुर नगर

जशपुर को मिली सौगात! कुनकुरी में ऑडिटोरियम भवन निर्माण हेतु 6.67 करोड़ की स्वीकृति…

CG News: जशपुरनगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कुनकुरी में ऑडिटोरियम भवन निर्माण के लिए 6 करोड़ 67 लाख 63 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

जशपुर नगर

Shradha Jaiswal

Aug 23, 2025

कुनकुरी में ऑडिटोरियम भवन निर्माण हेतु 6.67 करोड़ की स्वीकृति(photo-patrika)
कुनकुरी में ऑडिटोरियम भवन निर्माण हेतु 6.67 करोड़ की स्वीकृति(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कुनकुरी में ऑडिटोरियम भवन निर्माण के लिए 6 करोड़ 67 लाख 63 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे पहले पत्थलगांव में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए और नगर पालिका जशपुर के वार्ड क्रमांक 16 में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 6 करोड़ 76 लाख 55 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है।

CG News: ऑडिटोरियम भवन निर्माण के लिए 6.67 करोड़ रुपए स्वीकृत

ऑडिटोरियम निर्माण होने से आम लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक सुव्यवस्थित मंच प्राप्त होगा। यहां विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे नाटक, संगोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ एवं सरकारी कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा सकेगा। इससे प्रतिभाओं को अपनी कला और विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में जनसुविधा आधारित अधोसंरचना विकास को नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री की पहल पर किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, महिलाओं और आम नागरिकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए विभिन्न विकास कार्यों को निरंतर स्वीकृति मिल रही है और योजनाएं भी तेजी से क्रियान्वित हो रही है।

Published on:

23 Aug 2025 06:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / जशपुर को मिली सौगात! कुनकुरी में ऑडिटोरियम भवन निर्माण हेतु 6.67 करोड़ की स्वीकृति…

