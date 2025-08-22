319 घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, 230 को मिली सब्सिडी, योजनाओं का मिल रहा लाभ…

इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आदि सेवा केंद्रों की स्थापना कर योजनाओं की जानकारी एवं लाभ पहुंचाना, युवाओं और महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ करना, आजीविका संवर्धन के लिए समूह आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं ग्राम स्तर पर सामाजिक भागीदारी और जागरुकता सुनिश्चित करना है।