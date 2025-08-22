Patrika LogoSwitch to English

महासमुंद

319 घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, 230 को मिली सब्सिडी, योजनाओं का मिल रहा लाभ…

Solar Panel: महासमुंद जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए।

महासमुंद

Shradha Jaiswal

Aug 22, 2025

319 घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, 230 को मिली सब्सिडी, योजनाओं का मिल रहा लाभ...(photo-patrika)
319 घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, 230 को मिली सब्सिडी, योजनाओं का मिल रहा लाभ...(photo-patrika)

Solar Panel: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत नंदनवार ने बताया कि ग्राम सभाओं में आदि कर्मयोगी अभियान के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया।

Solar Panel: 230 को मिली सब्सिडी

इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर आदि सेवा केंद्रों की स्थापना, अनुसूचित जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षणिक, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों के संचालन तथा आजीविका संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया। विशेष रूप से अनुसूचित जनजातीय परिवारों के लिए प्रारंभ किया गया है।

इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आदि सेवा केंद्रों की स्थापना कर योजनाओं की जानकारी एवं लाभ पहुंचाना, युवाओं और महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ करना, आजीविका संवर्धन के लिए समूह आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं ग्राम स्तर पर सामाजिक भागीदारी और जागरुकता सुनिश्चित करना है।

जिले में ऐसे 308 ग्राम हैं, जहां अभियान चलाया जाएगा। नंदनवार ने बताया कि इस अभियान से अनुसूचित जनजातीय वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने इस अभियान का स्वागत करते हुए इसमें सक्रिय सहभागिता देने तैयार हुए।

