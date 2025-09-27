CG Tourism: दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज…

CG Tourism: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में दुनिया का नक्शा बदल रहा है और पर्यटन अब सिर्फ घूमने-फिरने का साधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विकास का जरिया बन गया है। हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर यदि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले पर नजर डालें तो यह सचमुच स्वर्ग से कम नहीं। यहां हर कदम पर झरने, पहाड़, घाटियां और प्राकृतिक धरोहरें मौजूद हैं, जो पर्यटकों को बार-बार अपनी ओर खींच लेती हैं।