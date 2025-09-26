रेलवे ने बंद की डाकघर से टिकट बुकिंग, ऑनलाइन सुविधा सबके लिए आसान नहीं, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें…

CG Railway Ticket Booking: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में रेलवे लाइन से अब तक वंचित जशपुर जिले के लोगों के लिए डाकघर के जरिए शुरू की गई रेलवे टिकट बुकिंग सेवा किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन अब यह सुविधा बंद हो चुकी है। दिल्ली से जारी आदेश के बाद सितंबर माह से जशपुर डाकघर का रेलवे बुकिंग काउंटर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इससे जिले के हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।