Sushasan Tihar 2025: CM विष्णुदेव साय ने आश्रम भवन निर्माण के लिए 1.15 करोड़ की स्वीकृति दी..

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ग्राम दोकड़ा में मंगल भवन के जीर्णोद्धार के लिए 20 लाख रुपए तथा कल्याण आश्रम भवन निर्माण के लिए 95 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय न केवल ग्राम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा। सुशासन तिहार के इस चरण को स्थानीय लोग विकास और भरोसे की नई दिशा मान रहे हैं।