हाथी का आतंक! 3 गांवों में तोड़े घर… स्कूल की छत पर रात गुजारने को मजबूर ग्रामीण

Elephant Attack: कोयलीबेड़ा क्षेत्र में जंगली हाथी की दस्तक से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। बीती रात हाथी ने मिर्चेपारा, जुंगड़ा और रहीमन गावड़े के घर समेत तीन गांवों में भारी नुकसान पहुंचाया। मिली जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले वट्टेकाल और गेड़ाबेड़ा गांवों में उत्पात मचाने के बाद यह हाथी अब कोयलीबेड़ा वन परिक्षेत्र में सक्रिय है।
रहीमन गावड़े के घर में रखे अनाज को हाथी ने तितर-बितर कर दिया। मिर्चेपारा में दिलीप पटेल के घर घुसकर धान खा गया। वहीं जुंगड़ा गांव में नेमीचंद कोठारी के मकान को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी कलम सिंह नुरेटी ने बताया कि हाथी इस समय जुंगड़ा के जंगलों में है।
Elephant Attack: वन विभाग की टीम उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथी के पास न जाएं। न ही उसे किसी भी तरह उकसाएं। हाथी की इस चहल-कदमी ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। मिंडी गांव के लोग डर के मारे रातभर स्कूल की छत पर सोए। वन विभाग की टीम हाथी को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश में जुटी है।