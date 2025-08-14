CG News: वन विभाग ने 73 किसानों को जमीन से किया बेदखल, फसल पर चलाई जेसीबी..

CG News: जगदलपुर जिले पीपलावंड गांव के किसानों ने कहा है कि वन विभाग ने उनके साथ गलत किया है। जिस जमीन पर वे 30 साल से काबिज थे उससे उन्हें बेदखल कर दिया गया। उनकी धान और मक्का की फसल पर जेसीबी चला दिया गया।
युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हेमंत कश्यप ने सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। मंगलवार को यह कार्रवाई की गई और बुधवार को सभी किसान अपना विरोध जताने और ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। बताया गया कि किसान वर्ष 1995 से भूमि पर खेती किसानी कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, यह भूमि उनका एक मात्र जीवन निर्वाह का साधन है।
CG News: पूर्व में वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने के लिए कई बार आवेदन भी प्रस्तुत किए गए हैं पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिला उपाध्यक्ष हेमंत कश्यप ने मांग की है कि वन विभाग द्वारा नष्ट की गई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों को कृषि भूमि का पट्टा प्रदान किया जाए। इस दौरान जिला सचिव विजय भारती, हिड़मा, सुधर कश्यप, महेश ,रामलाल, संपत, सोमारी, लीलावती समेत सैकड़ों किसान मौजूद थे।