CG News: वन विभाग ने 73 किसानों को जमीन से किया बेदखल, फसल पर चलाई जेसीबी..

CG News: पूर्व में वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने के लिए कई बार आवेदन भी प्रस्तुत किए गए हैं पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिला उपाध्यक्ष हेमंत कश्यप ने मांग की है कि वन विभाग द्वारा नष्ट की गई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों को कृषि भूमि का पट्टा प्रदान किया जाए। इस दौरान जिला सचिव विजय भारती, हिड़मा, सुधर कश्यप, महेश ,रामलाल, संपत, सोमारी, लीलावती समेत सैकड़ों किसान मौजूद थे।