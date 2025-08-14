Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

कलेक्टर गौरव सिंह की नई पहल, 15 अगस्त के बाद 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे ऑनलाइन, महिलाओं व बच्चों को होगा लाभ

Raipur News: लोगों को सुविधा पहुंचाने और समस्या के निराकरण के लिए रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुके हैं।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 14, 2025

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: लोगों को सुविधा पहुंचाने और समस्या के निराकरण के लिए रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुके हैं। इसमें कई प्रोजेक्ट इतने कारगर साबित हुए हैं कि इनमें लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट के लिए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है, लेकिन मॉनीटरिंग सही तरीके से हो सके, इसमें गड़बड़ी न हो, इसके लिए सभी प्रोजेक्ट को ऑनलाइन मोड पर लाया जा रहा है।

वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट जैसे ‘धड़कन’ में 18 साल के बच्चे के दिल से संबंधित जांच की जा रही है। अब तक स्कूलों के 2560 बच्चों की जांच की जा चुकी है, इनमें 14 बच्चे सस्पेक्टेड हैं, जिनका इलाज श्री सत्य साई अस्पताल में कराया जाएगा। घंटी प्रोजेक्ट में 1427 स्कूलों में शुरू हुआ है, जिसमें दो बार घंटी बजती है और सभी बच्चे पानी पीते हैं। इससे पानी की कमी से होने वाले बीमारी से बच्चों को बचा सके।

प्रोजेक्ट का सुचारू रूप से चलाना, गड़बड़ी न होना, अधिकारियों की लापरवाही और सही समय में डाटा मिलना यह सभी काम ऑनलाइन मोड पर होने से मॉनीटरिंग सही ढंग से हो पाएगी। इसलिए ऑनलाइन मोड में लाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरु कर दी है। 15 अगस्त के बाद सभी प्रोजेक्ट को ऑनलाइन मोड पर लाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एम्स में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करेंगे CM साय, इस दिन से मिलेगी सुविधा, ऐसा करने वाला पहला सरकारी संस्थान..
रायपुर
एम्स (फोटो सोर्स- Facebook)

30 अधिकारियों की टीम करती है नाम चयन

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि हमलोगों ने 25 से 30 अधिकारियों की टीम बनाई है जो कि सभी प्रोजेक्ट के नाम रखती है। इसमें वे अधिकारी शामिल है, जो इसमें समय देकर कुछ करना चाहते हैं। चर्चा कर समझते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, उसके बाद उसके लिए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। उसमें सभी नाम बताते हैं, फिर उसमें से लोगों को कनेक्ट हो उस तरह के नाम का चयन कर रखा जाता है।

नए प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना

एक माह में और भी प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है। इसमें रक्षा- जो कि सर्वाइकल कैंसर के इलाज संबंधित कार्य किया जाएगा। इसमें 56000 हजार से ज्यादा महिलाएं इसकी चपेट में है। वहीं, पढ़े रायपुर, बढ़े रायपुर प्रोजेक्ट में 1-8वीं तक बच्चों को बोर्ड पढ़ाई में गुणवत्ता, इनोवेटिव ऐप से पढ़ाई। प्रोजेक्ट पल्स, रक्षा, गोल्डन ऑवर, मिशन 45, आंगन, हैंडी, जैसे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे।

इस तरह के चल रहे प्रोजेक्ट

  • यू आकार: बच्चों को बैक बैंचर वाली फीलिंग न आए, इसलिए उन्हें 932 स्कूल में यू आकार में बैठाया जा रहा है
  • उत्कर्ष: 10वीं-12वीं के छात्राओं का रिजल्ट अच्छा करने बार-बार टेस्ट, 215 स्कूल शामिल
  • विजयीभव: अलग-अलग विभाग के लोग बच्चों को गुड-बैड टच, साइबर व नशा मुक्ति की शिक्षा दे रहे हैं।
  • सुरक्षा: छात्राओं को प्राथमिक उपचार और सीपीआर की ट्रेनिंग
  • दधिचि: लोगों को अंगदान करने के लिए जागरुकता, अब तक 27 लोगों ने किया
  • हरिहर पाठशाला: वृहद स्तर पर पौधारोपण के साथ उसकी रक्षा, अबतक हजारों पौधरोपण हुए
  • दक्ष: अधिकारी-कर्मचारियों को डिजिटल रूप से मजबूत करने प्रशिक्षण
  • स्मृति पुस्तकालय: छात्राओं के पढ़ने के लिए पुस्तकों का दान
  • नैनो: ड्रोन तकनीक से उर्वरकों के छिड़काव का निरीक्षण
  • दिव्य धुन: दिव्यांग बच्चों को हुनर दिखाने सीखा रहे तबला, गिटार, ढोलक जैसे यंत्र।

ये भी पढ़ें

CG News: कॉलेजों में जनभागीदारी ठप… नई सरकार के आने के बाद से जिले में नहीं बनी समिति
जगदलपुर
कॉलेजों में जनभागीदारी ठप (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2025 02:26 pm

Published on:

14 Aug 2025 02:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कलेक्टर गौरव सिंह की नई पहल, 15 अगस्त के बाद 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे ऑनलाइन, महिलाओं व बच्चों को होगा लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.