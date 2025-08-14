CG News: कॉलेजों में जनभागीदारी ठप… नई सरकार के आने के बाद से जिले में नहीं बनी समिति

मालूम हो कि छात्रों के सालाना फीस के साथ ही 250 रुपए प्रति छात्र जनभागीदारी शुल्क लिया जाता है। इसी शुल्क से समिति कॉलेजों के लिए खर्च करती है। कॉलेजों के मूलभूत काम इसी मद से होते हैं। मद से खर्च करने के लिए समिति का अप्रूवल जरूरी होता है लेकिन समिति ही गठित नही होने की वजह से यह काम प्रभावित हो रहे हैं। कॉलेजों से मिली जानकारी के अनुसार समिति के अभाव में कलेक्टर की अनुशंसा पर कुछ काम हो रहे हैं। बड़े और जरूरी काम पिछले दो साल से अटके हुए हैं।