SECL crime: नौकरी-मुआवजा मांग रहे ग्रामीणों को डंपर से कुचलने का प्रयास, सब एरिया मैनेजर समेत 6 पर चलेगा मुकदमा

न्यायालय ने प्रकरण (SECL crime) की सुनवाई कर अपराध पंजीबद्ध करने आदेश दिया है। मामले में पाण्डवपारा कॉलरी के सब एरिया मैनेजर भूपेन्द्र कुमार पाण्डेय, जीएम ऑपरेशन जी. राजेन्द्र कुमार, सुरक्षा गार्ड आजाद खान, पूरन सिंह व शिवव्रत पाण्डेय तथा डंपर ट्रक चालक राज कमल कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा चलेगा। पुलिस ने धारा 115(2), 117(28), 190, 191(2), 109, 110 सहपठित धारा 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।