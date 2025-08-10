Ambulance accident: तेज रफ्तार संजीवनी 108 एंबुलेंस पेड़ से टकराई, ड्राइवर की मौत, अटेंडर चला रहा था वाहन

बताया जा रहा है कि मृतक रामविशाल राजवाड़े एंबुलेंस (Ambulance accident) का चालक था, लेकिन वह चालक की बगल सीट पर बैठा था। एम्बुलेंस में चालक के अलावा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की ड्यूटी होती है, अनुमान लगाया जा रहा है कि एंबुलेंस को ईएमटी ही चला रहा था। घटना के बाद से ईएमटी फरार बताया जा रहा है। लटोरी पुलिस ने मामले में विवेचना शुरू कर दी है।