Ambulance accident: तेज रफ्तार संजीवनी 108 एंबुलेंस पेड़ से टकराई, ड्राइवर की मौत, अटेंडर चला रहा था वाहन

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर कल्याणपुर जंगल में शनिवार की रात तेज रफ्तार संजीवनी 108 एंबुलेंस सडक़ किनारे पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में एंबुलेंस में सामने सीट पर बैठे युवक की मौत (Ambulance accident) हो गई है। वह एंबुलेंस का ड्राइवर था, लेकिन उसकी जगह पर ईएमटी वाहन ड्राइव कर रहा था। हादसे में उसका सिर बुरी तरह से कुचल जाने से मौके पर ही मौत हो गई।
गौरतलब है कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में इन दिनों सडक़ की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इसके मद्देनजर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की राजपुर कैंप की संजीवनी 108 एंबुलेंस (Ambulance accident) क्रमांक 04 एमजेड-5889 मरीज को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल छोडक़र शनिवार की रात वापस कल्याणपुर होते राजपुर जा रही थी।
इसी बीच कल्याणपुर में पेट्रोल पंप के समीप चालक का एंबुलेंस से नियंत्रण हट गया और वाहन सडक़ किनारे पेड़ से जा टकराया। एंबुलेंस वाहन (Ambulance accident) में चालक की सीट के बगल में बैठे रामविशाल राजवाड़े पिता मोहन राजवाड़े उम्र 33 वर्ष निवासी द्वारिकानगर लटोरी के सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर मौत हो गई। उसके सिर बुरी तरह से कुचल गया था।
बताया जा रहा है कि मृतक रामविशाल राजवाड़े एंबुलेंस (Ambulance accident) का चालक था, लेकिन वह चालक की बगल सीट पर बैठा था। एम्बुलेंस में चालक के अलावा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की ड्यूटी होती है, अनुमान लगाया जा रहा है कि एंबुलेंस को ईएमटी ही चला रहा था। घटना के बाद से ईएमटी फरार बताया जा रहा है। लटोरी पुलिस ने मामले में विवेचना शुरू कर दी है।
वर्तमान में अंबिकापुर-रामानुजगंज नेशनल हाइवे मार्ग के जर्जर होने से राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज अथवा उससे आगे आने जाने वाले कई वाहन वर्तमान समय में कल्याणपुर मार्ग से आना जाना कर रहे हैं। एंबुलेस (Ambulance accident) का चालक व ईएमटी भी अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग होते हुए राजपुर जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया।