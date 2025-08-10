10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुरजपुर

Ambulance accident: तेज रफ्तार संजीवनी 108 एंबुलेंस पेड़ से टकराई, ड्राइवर की मौत, अटेंडर चला रहा था वाहन

Ambulance accident: मृतक था एंबुलेंस का ड्राइवर, उसकी जगह ईएमटी चला रहा था वाहन, अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर कल्याणपुर जंगल में हुआ हादसा

सुरजपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 10, 2025

Ambulance accident
Driver dead body in ambulance (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर कल्याणपुर जंगल में शनिवार की रात तेज रफ्तार संजीवनी 108 एंबुलेंस सडक़ किनारे पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में एंबुलेंस में सामने सीट पर बैठे युवक की मौत (Ambulance accident) हो गई है। वह एंबुलेंस का ड्राइवर था, लेकिन उसकी जगह पर ईएमटी वाहन ड्राइव कर रहा था। हादसे में उसका सिर बुरी तरह से कुचल जाने से मौके पर ही मौत हो गई।

गौरतलब है कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में इन दिनों सडक़ की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इसके मद्देनजर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की राजपुर कैंप की संजीवनी 108 एंबुलेंस (Ambulance accident) क्रमांक 04 एमजेड-5889 मरीज को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल छोडक़र शनिवार की रात वापस कल्याणपुर होते राजपुर जा रही थी।

इसी बीच कल्याणपुर में पेट्रोल पंप के समीप चालक का एंबुलेंस से नियंत्रण हट गया और वाहन सडक़ किनारे पेड़ से जा टकराया। एंबुलेंस वाहन (Ambulance accident) में चालक की सीट के बगल में बैठे रामविशाल राजवाड़े पिता मोहन राजवाड़े उम्र 33 वर्ष निवासी द्वारिकानगर लटोरी के सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर मौत हो गई। उसके सिर बुरी तरह से कुचल गया था।

ये भी पढ़ें

MLA driver slaps girl: Video: विधायक के ड्राइवर ने स्कूटी सवार युवती से बीच रास्ते की छेड़छाड़, विरोध करने पर कर दी पिटाई
अंबिकापुर
MLA driver slaps girl

Ambulance accident: ईएमटी चला रहा था वाहन

बताया जा रहा है कि मृतक रामविशाल राजवाड़े एंबुलेंस (Ambulance accident) का चालक था, लेकिन वह चालक की बगल सीट पर बैठा था। एम्बुलेंस में चालक के अलावा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की ड्यूटी होती है, अनुमान लगाया जा रहा है कि एंबुलेंस को ईएमटी ही चला रहा था। घटना के बाद से ईएमटी फरार बताया जा रहा है। लटोरी पुलिस ने मामले में विवेचना शुरू कर दी है।

एनएच की हालत जर्जर

वर्तमान में अंबिकापुर-रामानुजगंज नेशनल हाइवे मार्ग के जर्जर होने से राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज अथवा उससे आगे आने जाने वाले कई वाहन वर्तमान समय में कल्याणपुर मार्ग से आना जाना कर रहे हैं। एंबुलेस (Ambulance accident) का चालक व ईएमटी भी अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग होते हुए राजपुर जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया।

ये भी पढ़ें

CG Road Accident: भाई को राखी बांधने जा रही महिला का उजड़ गया सुहाग, पति को ट्रक ने कुचला, मासूम बेटा समेत खुद गंभीर
सुरजपुर
CG Road Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2025 08:16 pm

Published on:

10 Aug 2025 08:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Ambulance accident: तेज रफ्तार संजीवनी 108 एंबुलेंस पेड़ से टकराई, ड्राइवर की मौत, अटेंडर चला रहा था वाहन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.