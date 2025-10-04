CG Crime: जशपुर में ब्राउन शुगर की बरामदगी, ग्राहक की तलाश करते आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी के पास से 19 पुड़िया में पैक कुल 1 ग्राम 95 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। इसकी बाजार कीमत करीब 30 हजार रुपए बताई जा रही है। 2 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि तकीम खान ग्राहकों को बेचने के लिए ब्राउन शुगर लेकर घूम रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया।