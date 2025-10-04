CG Crime: जशपुर में ब्राउन शुगर की बरामदगी, ग्राहक की तलाश करते आरोपी गिरफ्तार

ग्राहक की तलाश करते आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)
CG Crime: जशपुर जिले में नशे के खिलाफ मुहिम में पुलिस ने ब्राउन शुगर जब्त की है। यह सफलता लोदाम थाना पुलिस को मिली, जहां ग्राम साईं टांगर टोली से आरोपी मोहम्मद तकीम खान (28 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने आरोपी के पास से 19 पुड़िया में पैक कुल 1 ग्राम 95 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। इसकी बाजार कीमत करीब 30 हजार रुपए बताई जा रही है। 2 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि तकीम खान ग्राहकों को बेचने के लिए ब्राउन शुगर लेकर घूम रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया।
तलाशी में उसकी जेब से पीली प्लास्टिक पन्नी में रखी नशीली पुड़िया बरामद हुईं। लोदाम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ए) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ब्राउन शुगर कहां से लाता था और इसके नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि यह जशपुर जिले की पहली कार्रवाई है, जिसमें ब्राउन शुगर पकड़ा गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। और एंड टू एंड विवेचना की जा रही है। ऑपरेशन आघात के तहत नशे के कारोबारियों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
जशपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग