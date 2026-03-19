CG News: टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का बिगुल, 4 अप्रैल को दिल्ली में महाआंदोलन… 5 हजार से अधिक शिक्षक होंगे शामिल

राष्ट्रीय आंदोलन के बाद राज्य स्तर पर भी चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इसके लिए 22 मार्च को सभी जिलों में समन्वय बैठक और 25 मार्च को प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। जशपुर जिले के शिक्षक संगठनों ने सभी शिक्षकों से आह्वान किया है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में भाग लें और इसे सफल बनाएं। पदाधिकारियों ने कहा कि यह मुद्दा हजारों शिक्षकों के भविष्य और नौकरी से जुड़ा है, इसलिए सरकार को संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए।