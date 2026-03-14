CG Police Transfer: थानों में नई पोस्टिंग, चार TI सहित 11 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी…

पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल अपने नए पदस्थापना स्थल पर आमद देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। पुलिस विभाग का मानना है कि इस बदलाव से जिले में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।