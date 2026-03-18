Weather Update: 4 दिन तक आंधी-बारिश और वज्रपात का अलर्ट, जशपुर में तबाही के हालात, कई इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका

Weather Update: सोमवार शाम जिला मुख्यालय जशपुर सहित पूरे जिले में आई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। अचानक बदले मौसम ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। तेज अंधड़ के कारण शहर के कई आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की छतें उड़ गईं। कई स्थानों पर दुकानों में लगे एस्बेस्टस और टीन की चादरें उखड़कर सड़कों पर बिखर गईं। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी।