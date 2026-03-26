26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर

Elephant Attacks: जशपुर में हाथियों का आतंक, चिंघाड़ और टूटते घरों की आवाज से दहला गांव, फसलें बर्बाद

Elephant Attacks: हाथियों की चिंघाड़ और घरों के टूटने की आवाज से पूरे गांव में हडक़ंप मच गया। दहशत में ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए इधर.उधर भागते नजर आए। पिछले एक महीने से इलाके में डेरा जमाए इस दल ने बीती रात तीन ग्रामीणों के घरों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

2 min read
Google source verification

जशपुर

image

Khyati Parihar

Mar 26, 2026

हाथी (photo source- Patrika)

हाथी (photo source- Patrika)

Elephant Attacks: जशपुर जिले के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष एक बार फिर गंभीर हो गया है। इस क्षेत्र से आ रही ताजा जानकारी के अनुसार, तिलडेगा ग्राम पंचायत के भद्रापारा इलाके में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात 11 हाथियों का एक बड़ा दल रिहायशी क्षेत्र में घुस आया और जमकर उत्पात मचाया।

हाथियों की चिंघाड़ और घरों के टूटने की आवाज से पूरे गांव में हडक़ंप मच गया। दहशत में ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए इधर.उधर भागते नजर आए। पिछले एक महीने से इलाके में डेरा जमाए इस दल ने बीती रात तीन ग्रामीणों के घरों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घरों में रखा साल भर का राशन भी हाथियों ने खा लिया।

इस संबंध में डीएफओ जशपुर शशिकुमार ने बताया कि 24 मार्च 2026 की दरम्यानी रात को 11 हाथियों का एक दल कक्ष क्रमांक पीएफ 959 नंदनझरिया क्षेत्र में सारसमार एवं नंदनझरिया होते हुए तिलडेगा बस्ती के समीप पहुंच गया। इस दौरान हाथियों ने तिलडेगा भदरापारा निवासी जय कुमार नाग 40 वर्ष, के खेत में बने आवासीय घर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उस समय घर के अंदर उनके माता-पिता बितन नाग 65 वर्ष, एवं राजमति नाग 60 वर्ष मौजूद थे।

हाथियों की आहट सुनकर जय कुमार नाग किसी तरह बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और तुरंत वन विभाग के गश्ती दल एवं रैपिड रिस्पॉन्स टीम, आरआरटी को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुँचकर तत्काल कार्रवाई शुरू की। और दोनो बुजुर्गों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया।

फसल भी किया बर्बाद

हाथियों के इस दल ने सिर्फ घरों को ही नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया। भद्रापारा क्षेत्र के खेतों में लगी टमाटर, केला और प्याज की तैयार फसलों को रौंदकर पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

वन विभाग मौके पर, निगरानी तेज

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने के प्रयास शुरू किए। पूरी रात टीम इलाके में तैनात रही और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। फिलहाल हाथियों का दल आसपास के जंगलों में ही मौजूद है, जिससे गांव में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है।

नुकसान का सर्वे शुरू

वन विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित ग्रामीणों के नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। विभाग ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि वे हाथियों के पास न जाएं और न ही उन्हें भगाने की कोशिश करें।

ग्रामीणों की मांग, हाथियों को खदेड़ा जाए

लगातार बढ़ रही हाथियों की गतिविधियों से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि हाथियों को सुरक्षित कॉरिडोर के जरिए जंगल की ओर खदेड़ा जाए। वहीं, वन विभाग की विशेष टीम लगातार मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दे रही है।

ये भी पढ़ें

ACB Action: 33 हजार रिश्वत लेते सीएमओ और लेखापाल रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी के ट्रैप में ऐसे फंसे आरोपी
अंबिकापुर
अंबिकापुर एसीबी टीम की कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Mar 2026 05:52 pm

Published on:

26 Mar 2026 05:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / Elephant Attacks: जशपुर में हाथियों का आतंक, चिंघाड़ और टूटते घरों की आवाज से दहला गांव, फसलें बर्बाद

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CM साय श्रमिकों को देंगे 27.15 करोड़ की सौगात, कई योजनाओं का लाभ...

जशपुर

CG News: 4 महीने बाद भी नहीं सुलझी डबल मर्डर मिस्ट्री, ग्रामीणों में खौफ बरकरार, नागवंशी समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी

4 महीने बाद भी डबल मर्डर मिस्ट्री अनसुलझी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर

PM सूर्य घर योजना से जशपुर के गांवों में आई रोशनी, मुफ्त बिजली से ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत...

जशपुर

CG News: बड़ी सौगात: CM साय ने 19.51 करोड़ के 6 विकास कार्यों का किया भूमिपूजन, विकास को मिलेगी रफ्तार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- DPR)
जशपुर

CG News: टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का बिगुल, 4 अप्रैल को दिल्ली में महाआंदोलन… 5 हजार से अधिक शिक्षक होंगे शामिल

शिक्षकों का 4 अप्रैल को होगा आंदोलन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.