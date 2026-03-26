Elephant Attacks: जशपुर में हाथियों का आतंक, चिंघाड़ और टूटते घरों की आवाज से दहला गांव, फसलें बर्बाद

इस संबंध में डीएफओ जशपुर शशिकुमार ने बताया कि 24 मार्च 2026 की दरम्यानी रात को 11 हाथियों का एक दल कक्ष क्रमांक पीएफ 959 नंदनझरिया क्षेत्र में सारसमार एवं नंदनझरिया होते हुए तिलडेगा बस्ती के समीप पहुंच गया। इस दौरान हाथियों ने तिलडेगा भदरापारा निवासी जय कुमार नाग 40 वर्ष, के खेत में बने आवासीय घर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उस समय घर के अंदर उनके माता-पिता बितन नाग 65 वर्ष, एवं राजमति नाग 60 वर्ष मौजूद थे।