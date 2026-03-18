अदालती आदेश की अवहेलना पर सख्ती, लखनऊ सदर तहसीलदार का वेतन रोकने का आदेश

घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव निवासी हरिश्चंद्र निषाद (36) से संबंधित है। 20 अक्टूबर 2022 को एक ट्रैक्टर से हुई सड़क दुर्घटना में हरिश्चंद्र निषाद की मौत हो गई थी। हरिश्चंद्र गुजरात में लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। बताया जा रहा है कि हरिश्चंद्र ही अपने परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे। उनकी असामयिक मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है और भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है।