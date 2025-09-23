Patrika LogoSwitch to English

जौनपुर

एक तालाब ने बदल दी मीरा की जिंदगी… अब 25 एकड़ में कर रहीं ‘नीली क्रांति’, लाखों में है पैदावार

जौनपुर की मीरा ने 2021 में एक एकड़ के तालाब से शुरुआत की थी। अब मीरा 25 एकड़ में तालाबों में मछली पालन कर रही हैं। योगी सरकार के मिशन शक्ति के तहत आत्मनिर्भर बनने की मिशाल पेश की है।

जौनपुर

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 23, 2025

मीरा ने मतस्य पालन में लिखी इबारत, PC- IANS

जौनपुर : उत्तर प्रदेश में महिलाएं अब समाज और अर्थव्यवस्था की धुरी बन रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'मिशन शक्ति' अभियान ने महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का जो आधार दिया है, उसी का परिणाम है जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के सुइथाकला विकास खंड के ग्राम बुढ़ूपुर की मीरा सिंह की सफलता।

कभी सीमित संसाधनों में जीवनयापन करने वाली मीरा सिंह ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में ऐसा मुकाम बनाया है, जो न केवल उनके परिवार की तकदीर बदल रहा है, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं और युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बन गया है।

मीरा सिंह ने योगी सरकार के 'मिशन शक्ति' के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की अनूठी मिसाल पेश की है। 2020-21 में एक एकड़ जमीन से शुरू किए गए मत्स्य पालन को आज 25 एकड़ तक विस्तारित कर मीरा ने न केवल अपनी पहचान प्रगतिशील मत्स्य पालक के रूप में बनाई, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की प्रेरणा भी दी।

10 लोगों को रोजगार दे रहीं मीरा

मीरा सिंह का साधारण ग्रामीण महिला से सशक्त उद्यमी तक का सफर प्रेरणादायक है। योगी सरकार की ‘नीली क्रांति’ और मिशन शक्ति की योजनाओं ने मीरा को 15 लाख रुपए के अनुदान और वैज्ञानिक प्रशिक्षण से सशक्त किया, जो आज 1,400 क्विंटल वार्षिक उत्पादन के साथ 10 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं। 2020 में, जब उन्होंने पति जैनेंद्र सिंह के साथ मत्स्य पालन शुरू किया, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन महज 20 क्विंटल था। योगी सरकार की मत्स्य बीज हैचरी योजना ने उन्हें 15 लाख रुपए का अनुदान और तकनीकी मार्गदर्शन दिया।

अब 25 एकड़ में मीरा कर रहीं पैदावार

मीरा सिंह कहती हैं कि पहले हमने एक एकड़ में प्रयोग किया। सरकार की मदद से सीखा कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए। योगी सरकार ने हमें बीज, तकनीक और बाजार से जोड़ा। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। आज 25 एकड़ में 1,400 क्विंटल मछली पैदा होती है। इसमें 1,250 क्विंटल पंगेशियस, 60-60 क्विंटल रोहू और भाकुर, 30 क्विंटल मृगल शामिल है। वो कहती हैं कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। योगी सरकार की मदद से हम सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी रहे हैं।

आसपास के गांवों में कर रहीं बीज की आपूर्ति

मीरा सिंह गर्व से कहती हैं कि मिशन शक्ति ने हमें आत्मरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सिखाई। पति का साथ मिला, लेकिन सरकार की योजनाओं ने हमें सशक्त बनाया। आज वो अपने तालाबों से मछली और बीज की आपूर्ति आसपास के गांवों में करती हैं, जिससे स्थानीय किसानों को लाभ हुआ। 10 से अधिक लोगों को रोजगार देकर मीरा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। मिशन शक्ति के तहत उन्हें प्रशिक्षण और संसाधन मिले, जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक रहे।

योगी सरकार के मिशन शक्ति अभियान ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण के साथ सुरक्षा जागरूकता भी दी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधों से बचाव में सहायक है। मीरा अब अन्य महिलाओं को मत्स्य पालन सिखा रही हैं, जो स्वावलंबन की नई पीढ़ी तैयार कर रही हैं। मीरा सिंह कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि हर महिला अपनी मेहनत से आगे बढ़े।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 04:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / एक तालाब ने बदल दी मीरा की जिंदगी… अब 25 एकड़ में कर रहीं ‘नीली क्रांति’, लाखों में है पैदावार

