एक तालाब ने बदल दी मीरा की जिंदगी… अब 25 एकड़ में कर रहीं ‘नीली क्रांति’, लाखों में है पैदावार

मीरा सिंह का साधारण ग्रामीण महिला से सशक्त उद्यमी तक का सफर प्रेरणादायक है। योगी सरकार की ‘नीली क्रांति’ और मिशन शक्ति की योजनाओं ने मीरा को 15 लाख रुपए के अनुदान और वैज्ञानिक प्रशिक्षण से सशक्त किया, जो आज 1,400 क्विंटल वार्षिक उत्पादन के साथ 10 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं। 2020 में, जब उन्होंने पति जैनेंद्र सिंह के साथ मत्स्य पालन शुरू किया, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन महज 20 क्विंटल था। योगी सरकार की मत्स्य बीज हैचरी योजना ने उन्हें 15 लाख रुपए का अनुदान और तकनीकी मार्गदर्शन दिया।