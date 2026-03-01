रामनवमी शोभायात्रा में ‘लव जिहाद’ झांकी, नीले ड्रम और फ्रिज ने बढ़ाई हलचल

पूरे देश में रामनवमी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं, जौनपुर जिले में इसको लेकर एक झांकी निकाली गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि खेतासराय इलाके में निकाली गई इस झांकी में कई सामाजिक मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया और कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से रिश्ते में प्रेम का संदेश दिया। इसके साथ ही पारिवारिक संस्कार सम्मान और समाज को भी लेकर कलाकारों ने प्रस्तुति दिखाई।