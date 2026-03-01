रेलवे लाइन के किनारे से बरामद हुए 53 गैस सिलिंडर, पूर्ति विभाग ने किया जब्त, हिरासत में एक शख्स

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि बरामद किए गए सिलिंडरों में से 16 भरे हुए हैं, जबकि 37 सिलेंडर खाली हैं। इस दौरान दुकानदार के पास से कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिला है, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। आरोपी दुकानदार को पुलिस को सौंप दिया गया है। अगर वह पूछताछ में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल सिलिंडर को जप्त कर लिया गया है।